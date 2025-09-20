El 19 de septiembre, Olivia Wald vivió una noche inolvidable en su primer Teatro Vorterix. Con entradas agotadas y un público que acompañó cada tema con euforia y emoción, la artista confirmó que es una de las voces más potentes y sensibles de su generación.
Bajo el lema “De tanto caer me elevo”, Olivia transformó su vulnerabilidad en fuerza y compartió con sus fans un viaje musical que fue desde lo más íntimo hasta lo más explosivo.
El repertorio se centró en "Cuerpo", su disco debut editado por Universal Music, e hizo vibrar al Vorterix con canciones como En la cara, Pies, La Sangre y En el pecho, coreadas a todo pulmón por una audiencia que no dejó de ovacionarla.
Además, la noche estuvo marcada por la calidez de las colaboraciones. Chule y Martu Brito se sumaron en Paladar, Cardellino en 100 mil metros, Jaz Carrizo en Que alguien me saque de este mood y Sofía Mora en Corazón.
Los fans también se encendieron con la energía de Kendall Peña en Vacío emocional, uno de los puntos más festivos de la noche. Y se pusieron más romántico con la actuación de Manuel Medrano, cantante con quien Olivia interpretó una canción que está fuera de su repertorio, La mujer que bota fuego.
La puesta en escena fue conceptual y poderosa, con juegos de luces que marcaron el tono de cada canción. Al igual que los looks bien definidos por la artista.
Con una presencia magnética y una voz única, Olivia Wald les regaló a sus fans una noche inolvidable, que coronó con el adelanto exclusivo de dos canciones, Pecadora y La locura. En ambos temas, la cantante dejó asomar un poquito de lo que será su segundo disco, que promete ser real, profundo e introspectivo.
