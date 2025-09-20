El 19 de septiembre, Olivia Wald vivió una noche inolvidable en su primer Teatro Vorterix. Con entradas agotadas y un público que acompañó cada tema con euforia y emoción, la artista confirmó que es una de las voces más potentes y sensibles de su generación.

Bajo el lema “De tanto caer me elevo”, Olivia transformó su vulnerabilidad en fuerza y compartió con sus fans un viaje musical que fue desde lo más íntimo hasta lo más explosivo.

Foto: gentileza de prensa.

El repertorio se centró en "Cuerpo", su disco debut editado por Universal Music, e hizo vibrar al Vorterix con canciones como En la cara, Pies, La Sangre y En el pecho, coreadas a todo pulmón por una audiencia que no dejó de ovacionarla.

Olivia Wald brilló en su primer Vorterix (Video: gentileza de prensa)

Además, la noche estuvo marcada por la calidez de las colaboraciones. Chule y Martu Brito se sumaron en Paladar, Cardellino en 100 mil metros, Jaz Carrizo en Que alguien me saque de este mood y Sofía Mora en Corazón.

Los fans también se encendieron con la energía de Kendall Peña en Vacío emocional, uno de los puntos más festivos de la noche. Y se pusieron más romántico con la actuación de Manuel Medrano, cantante con quien Olivia interpretó una canción que está fuera de su repertorio, La mujer que bota fuego.

Foto: gentileza de prensa.

La puesta en escena fue conceptual y poderosa, con juegos de luces que marcaron el tono de cada canción. Al igual que los looks bien definidos por la artista.

Con una presencia magnética y una voz única, Olivia Wald les regaló a sus fans una noche inolvidable, que coronó con el adelanto exclusivo de dos canciones, Pecadora y La locura. En ambos temas, la cantante dejó asomar un poquito de lo que será su segundo disco, que promete ser real, profundo e introspectivo.

Olivia Wald cantó su nueva canción Pecadora: el video

