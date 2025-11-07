El 6 de noviembre, Olivia Wald dio inicio a una nueva era musical con el lanzamiento de La Locura.

La cantante y compositora cierra un año consagratorio, luego de conquistar al público argentino con la gira de Cuerpo, su álbum debut, que presentó a teatro lleno en Vorterix, Rosario y Córdoba.

“LA LOCURA” DE OLIVIA WALD

La Locura es una power ballad en la que Olivia explora el vértigo del desamor y la fragilidad emocional que queda cuando el amor se convierte en obsesión.

Apoyada en una base que fusiona pop, rock y toques de electrónica, la artista entrega una interpretación cargada de fuerza y vulnerabilidad, que invita a un viaje introspectivo donde los recuerdos aparecen como espejos distorsionados no sólo de lo que fue, sino también de lo que pudo ser.

A lo largo de los versos, Olivia reflexiona sobre la dualidad de las emociones: mientras admite el dolor del desamor, confiesa que siempre tuvo dudas respecto a ese romance que hoy la tiene “loca”.

Olivia Wald lanzó su nueva canción La Locura. Foto: Universal Music Argentina.

“LA LOCURA”, EN IMÁGENES

Para potenciar el mensaje de la canción, La Locura cuenta con un videoclip de estética minimalista y visualmente impactante.

En un espacio de pocos elementos, Olivia se enfrenta a su propio reflejo, mientras los juegos de luces y los cortes de edición le dan intensidad a la narrativa.

El resultado es una puesta en escena que evidencia la madurez y evolución artística de la intérprete, quien atraviesa un momento creativo cargado de emoción y autenticidad.

Olivia Wald lanzó su nueva canción La Locura. Foto: Universal Music Argentina.

Con La Locura, Olivia Wald no sólo abre un nuevo capítulo en su carrera, sino que confirma las razones por las cuales fue reconocida con el Premio Gardel a Mejor Nueva Artista.

Una voz potente, sensible y genuina que se consolida como una de las más prometedoras del pop latino.

