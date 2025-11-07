El 6 de noviembre, Olivia Wald dio inicio a una nueva era musical con el lanzamiento de La Locura.
La cantante y compositora cierra un año consagratorio, luego de conquistar al público argentino con la gira de Cuerpo, su álbum debut, que presentó a teatro lleno en Vorterix, Rosario y Córdoba.
“LA LOCURA” DE OLIVIA WALD
La Locura es una power ballad en la que Olivia explora el vértigo del desamor y la fragilidad emocional que queda cuando el amor se convierte en obsesión.
Apoyada en una base que fusiona pop, rock y toques de electrónica, la artista entrega una interpretación cargada de fuerza y vulnerabilidad, que invita a un viaje introspectivo donde los recuerdos aparecen como espejos distorsionados no sólo de lo que fue, sino también de lo que pudo ser.
A lo largo de los versos, Olivia reflexiona sobre la dualidad de las emociones: mientras admite el dolor del desamor, confiesa que siempre tuvo dudas respecto a ese romance que hoy la tiene “loca”.
“LA LOCURA”, EN IMÁGENES
Para potenciar el mensaje de la canción, La Locura cuenta con un videoclip de estética minimalista y visualmente impactante.
En un espacio de pocos elementos, Olivia se enfrenta a su propio reflejo, mientras los juegos de luces y los cortes de edición le dan intensidad a la narrativa.
El resultado es una puesta en escena que evidencia la madurez y evolución artística de la intérprete, quien atraviesa un momento creativo cargado de emoción y autenticidad.
Con La Locura, Olivia Wald no sólo abre un nuevo capítulo en su carrera, sino que confirma las razones por las cuales fue reconocida con el Premio Gardel a Mejor Nueva Artista.
Una voz potente, sensible y genuina que se consolida como una de las más prometedoras del pop latino.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.