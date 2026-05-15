Fueron momentos de máxima tensión los que se vivieron este viernes en los estudios de NET TV cuando Ana Rosenfeld se descompensó en vivo mientras grababa su programa Culpable o inocente. El inesperado episodio generó alarma entre camarógrafos, técnicos y todo el equipo de producción, que debió interrumpir el rodaje de inmediato.

La noticia fue revelada por Adrián Pallares en Intrusos, donde detalló cómo se vivieron los dramáticos minutos dentro del canal: “Estaban grabando y Ana se descompensó, llamaron al servicio de emergencias”, contó el conductor.

Además, describió el clima de preocupación que se instaló en el estudio: “La verdad que estaban todos muy preocupados y angustiados”. Según explicaron en el ciclo, la reconocida abogada había llegado al canal de muy buen humor, como suele hacerlo habitualmente, y nada hacía imaginar lo que terminaría ocurriendo durante la grabación.

Foto: Captura (América)

Sin embargo, en medio del programa, Rosenfeld comenzó a sentirse mal y el equipo decidió actuar rápidamente: “Le hicieron pruebas de memoria para descartar cualquier tipo de accidente, para saber que está cognitivamente bien”, explicó Pallares.

Luego de los primeros controles, los médicos resolvieron trasladarla al Hospital Alemán para realizarle estudios más exhaustivos: “La están llevando al Hospital Alemán, no en ambulancia pero sí para hacerle algunos controles porque sorprendió a todo el mundo”, aclaró.

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre un posible trasfondo emocional detrás de la descompensación. Daniel Ambrosino contó en el programa que la abogada estaría atravesando días de mucha tensión por los cambios internos en NET TV: “Están reacomodando la grilla del canal y parece que levantarían también el programa de Ana Rosenfeld”, cerró el panelista sobre el difícil momento laboral que estaría viviendo la letrada.

Foto: Captura (América)

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ANA ROSENFELD, LA ABOGADA DE WANDA, SORPRENDIÓ CON UN EXPLOSIVO POSTEO CONTRA MAURO ICARDI: “NO TE EQUIVOQUES”

Fiel a su estilo frontal, Ana Rosenfeld volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras compartir un explosivo posteo en sus redes sociales que no pasó desapercibido.

La letrada, que representa legalmente a Wanda Nara, dio que hablar con un mensaje que rápidamente generó repercusión: “No te equivoques, mi silencio no es que te dé la razón, es que tu argumento no tiene el nivel para merecer mi voz. Tú buscas debate; yo ya dicté sentencia”, se pudo leer.

“Cuando este mismo juez imponía multas millonarias a Wanda lo aplaudían”, agregó en el mensaje que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld) Por: Fabiana Lopez

“Ahora este mismo juez obliga a un padre solvente cumplir pago cuota alimentos y llevar hijos al colegio”, siguió, en clara referencia a Mauro Icardi, que tiene dos hijas con Wanda.

Además, Rosenfeld acompañó la publicación con un descargo propio que también sumó polémica: “Opinión pública y periodistas: Cuando una sentencia dictada por un juez no es acorde al derecho que invocas, se apela. No se anda recusando al juez".

Ana Rosenfeld: ¡Ojo con el mensaje que se quiere dar! ¿Mañana todos los que no estén de acuerdo con sus sentencias van a recusar a su juez? ¡Absurdo!”.

“Máxime si durante el proceso siempre aplaudieron sus fallos. ¡Ojo con el mensaje que se quiere dar! ¿Mañana todos los que no estén de acuerdo con sus sentencias van a recusar a su juez? ¡Absurdo!”, cerró la letrada, tajante.