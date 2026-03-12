Mauro Icardi publicó una story en sus redes sociales luego de que se confirmara el divorcio con Wanda Nara en la justicia italiana. En un extenso y fuerte texto, el delantero apuntó contra versiones mediáticas, periodistas y también contra la abogada y examiga Ana Rosenfeld.

Según explicó el propio jugador, el proceso judicial comenzó formalmente en noviembre de 2024 y este 11 de marzo de 2026 se cumplió el plazo de un año que exige la legislación italiana para que la separación se transforme en divorcio definitivo.

Mauro Icardi y la China Suárez en un avión privado rumbo a Milán (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

El descargo de Mauro Icardi tras confirmarse el divorcio

A través de una historia publicada en Instagram, Icardi aseguró que fue él quien pidió el divorcio y que el proceso se desarrolló de acuerdo con lo establecido por la justicia de Italia.

“Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana”, comenzó escribiendo.

El futbolista explicó que en marzo de 2025 estuvo presente cuando la jueza se declaró competente y decretó la separación que exige la ley del país europeo, la cual debía extenderse durante un año antes de dictar la sentencia definitiva.

“Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026. Y a partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio”, detalló.

En ese contexto, el delantero remarcó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales:

“Pedí el divorcio. Cumplí con la justicia. Y hoy el divorcio se hace efectivo”.

El fuerte posteo de Mauro Icardi tras el divorcio. Foto: Instagram

Críticas a periodistas y a Ana Rosenfeld

En el mismo mensaje, Icardi cuestionó a los medios que durante el último año aseguraron que él no quería separarse de Wanda Nara.

“¿Dónde se van a meter todos los que durante un año repitieron que no me quería separar?”, escribió.

También lanzó duras críticas contra algunos periodistas, a quienes acusó de “inventar, tergiversar y difamar”, y apuntó particularmente contra la abogada Ana Rosenfeld, quien durante meses habló públicamente del conflicto entre la empresaria y el futbolista.

El delantero insinuó que la letrada deberá explicar por qué sostuvo que él no quería divorciarse.

La frase final que encendió las redes

El texto de Icardi terminó con un mensaje provocador que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y en los medios.

“Después de un año de ficción mediática, la realidad, como siempre, termina llegando. Y llegó”, escribió.

Y cerró con una frase que resumió su postura frente al proceso judicial y las versiones públicas:

“El tic tac dejó de correr y se quedó sin tiempo. Se terminó”.

El descargo del futbolista se produjo horas después de que trascendiera que el divorcio con Wanda Nara fue oficialmente declarado por el tribunal italiano, poniendo fin a uno de los conflictos mediáticos más comentados de los últimos años.