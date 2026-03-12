En medio de rumores y versiones cruzadas, Angie Balbiani salió a aclarar el verdadero motivo por el que Wanda Nara publicó en sus redes que estaba “Feliz”. La panelista de Puro Show detalló cómo avanza el divorcio entre la empresaria y Mauro Icardi en la justicia italiana, y desmintió que haya un fallo definitivo a favor de alguna de las partes.

Balbiani explicó que el 11 de marzo era la fecha clave para solicitar formalmente el divorcio en Italia, país donde la pareja realizó la separación de bienes. “Ayer no pasó mucho, esa es la realidad, del lado de Icardi solicitaron por supuesto el divorcio en Italia porque ahí fue donde se hizo la separación de bienes”, relató la periodista.

Angie Balbiani habló de la causa de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: captura de eltrece).

QUÉ PASÓ EL 11 DE MARZO EN LA JUSTICIA ITALIANA CON LA SEPARACIÓN DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Angie Balbiani aclaró que la audiencia no resolvió el conflicto de fondo: “En el documento, en el acta que se redacta ayer en la justicia, lo que dicen es que no se ponen de acuerdo con el tema de las propiedades, que no logran ponerse de acuerdo. De hecho, se los voy a mostrar porque es muy cortito, porque ayer estaban hablando en las redes como ganó Wanda, ganó tal y no, la justicia no falló a favor de nadie”.

“La justicia italiana les volvió a dar una fecha para tener una segunda reunión respecto a las propiedades; ayer se pidió que el divorcio se haga efectivo”, agregó la periodista y aclaró que la justicia italiana fijó una nueva audiencia para el 16 de abril, mientras que hasta el 25 de marzo ambas partes deberán presentar documentación pendiente sobre las propiedades en disputa.

