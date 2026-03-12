En medio de su estadía en Europa, Wanda Nara quedó envuelta en una nueva polémica luego de que Gustavo Méndez revelara en vivo en La Mañana con Moria que la empresaria habría recibido una denuncia de vecinos de Nordelta por la situación de dos de sus perros.

Según explicó el periodista al aire, el reclamo habría surgido dentro de un grupo de WhatsApp del barrio, donde algunos residentes comenzaron a expresar su preocupación por los animales.

Escándalo con Wanda Nara: vecinos la habría (captura de eltrece)

Aseguran que vecinos de Nordelta habrían denunciado a Wanda Nara

“Habría una denuncia en contra de Wanda Nara, hecha por vecinos de Nordelta”, introdujo Méndez durante el programa.

“Lo que me cuentan es que Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa”, detalló el panelista de Moria.

En ese contexto, explicó que la queja principal de algunos vecinos tiene que ver con los ladridos constantes de los animales.

“Están muy solos los perros y están ladrando mucho. Ladran todo el día”, relató Méndez sobre el testimonio de una de las personas que habría hecho el reclamo.

Además, el periodista señaló que la situación llevaría varios días, algo que llamó la atención de los residentes del barrio.

“Me dicen que hace 10 días que no ven a nadie en la casa, y coincide con la llegada de Wanda a Milán”, agregó, en referencia al viaje de la empresaria a Italia.

Incluso leyó parte del mensaje de una vecina que habría realizado la denuncia dentro de la administración del barrio: “Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está totalmente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”.