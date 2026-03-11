En medio del fuerte revuelo mediático por el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la abogada Ana Rosenfeld decidió salir a aclarar públicamente qué ocurrió en la reciente audiencia que se llevó a cabo en Italia.

A través de sus redes sociales, la letrada compartió un contundente mensaje en el que desmintió varias de las versiones que circularon en los medios sobre el proceso judicial que enfrenta la expareja.

“Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes”, escribió Rosenfeld en su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, la letrada dejó en claro que el encuentro judicial no estuvo centrado en el divorcio entre la empresaria y el futbolista, como se había informado en algunos programas y portales.

Según explicó, la audiencia se enfocó únicamente en el intento de Icardi de revertir el régimen de separación de bienes que mantiene con Wanda Nara. Además, Rosenfeld remarcó que la jueza fue tajante durante la audiencia y que la postura de su clienta quedó bien respaldada: “¡La jueza fue clarísima! Y Wanda Nara está feliz”, aseguró en su publicación.

El posteo llegó justo cuando el escándalo mediático por el llamado “Wandagate” vuelve a sumar capítulos, con versiones cruzadas sobre la situación legal y personal de la pareja que durante años fue una de las más mediáticas del mundo del espectáculo.

ANA ROSENFELD VOLVIÓ CON TODO: DEFENDIÓ A WANDA NARA Y LIQUIDÓ A MAURO ICARDI POR LA DEUDA ALIMENTARIA

En medio de un nuevo capítulo del enfrentamiento judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Ana Rosenfeld volvió oficialmente a ponerse al frente de la defensa de la empresaria en el fuero familiar. Y fiel a su estilo, no eligió el silencio.

Lejos de esquivar la polémica, la letrada utilizó sus redes sociales para responder con dureza a los argumentos del entorno del delantero y poner el foco en un punto clave: la deuda alimentaria.

El conflicto escaló luego de que Elba Marcovecchio y Lara Piro, abogadas de Icardi, reiteraran en distintos medios que Wanda debería acreditar sus ingresos antes de que el jugador —actual figura del Galatasaray— abone la cuota alimentaria correspondiente. Según esa postura, existiría información que no fue presentada en el expediente.

Pero Rosenfeld salió al cruce y desmintió esa versión. Aseguró que los alimentos provisorios fueron fijados por la Justicia, que están vigentes y que no es la madre quien debe presentar ingresos para que se cumpla la obligación, sino que el foco está puesto en el cumplimiento por parte del padre.

“La única verdad surge del expediente y no es lo que la otra parte quiere instalar en los medios. Es falso que Wanda debe acreditar ingreso", remarcó Rosenfeld.

Y cerró, tajante, contra el futbolista: “Por el contrario, es el señor Icardi quien debió acompañarlos para calcular debidamente el porcentual a abonar la cuota. Al día de hoy las cuotas alimentarias fijadas judicialmente y confirmadas por cámara están impagas”.