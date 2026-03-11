El testimonio de Elba Marcovecchio sobre el avance del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia dio lugar la confusión de si el matrimonio ya se había disuelto, y como Ana Rosenfeld se apuró a chicanear a su colega por lo que en realidad decía el graph de La Mañana con Moria, la viuda de Jorge Lanata la ninguneó fuerte.

“Falsa noticia”, golpeó primero Rosenfeld sobre la captura de pantalla del programa de Moria Casán. “Basta de desinformar”, agregó Ana segundos después.

Enterada de los posteos, la producción se los mostró a Marcovecchio, quien replicó picante: “Lo primeo que le voy a contestar va a ser en el expediente”.

Ana Rosenfeld repudió a La Mañana con Moria y a Elba Marcovecchio. Por: Fernando Gatti

“Segundo y fundamental, que la asunción de la defensa de Wanda la haga ella. Porque últimamente el abogado de Wanda es juez”, disparó la letrada de Icardi contra el magistrado Adrián Jorge Hagopian, a cargo del Juzgado Civil 106.

El repudio de Marcovecchio al juez de la causa Nara - Icardi

“Es un juez que está tomando un rol de, entre comillas (sic), de suplir las deficiencias (de la defensa) como abogado de Wanda, cuando Nara tiene su abogada”, enfatizó deslizando prevaricato y afirmando que apelaron todo lo decidido por Hagopian.

Nicolás Payarola fue abogado de Wanda Nara y luego quedó detenido con prisión preventiva por estafas múltiples. (Foto: Instagram @nicolaspayarola)

Acto seguido aludió a la cuota alimentaria que provisoria: “De hecho, la liquidación que tanta propaganda se le hizo, es de Nicolás Payarola”.

Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara. Foto: Instagram (@ana.rosenfeld)

“Se tiene que pagar lo justo. ¿Qué es lo que pedimos? Una justicia justa”, cerró la abogada de Mauro Icardi sobre la causa que la enfrenta a Wanda Nara y Ana Rosenfeld.