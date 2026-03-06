En pleno cierre de semana, Mauro Icardi sumó un nuevo dolor de cabeza judicial. El Juzgado Civil N° 106 emitió un fallo clave en uno de los expedientes que mantiene con Wanda Nara: el de la cuota alimentaria para sus hijas. Ante esto, su abogada Elba Marcovecchio dio su contundente opinión.

La abogada Elba Marcovecchio se refirió al tema en el programa DDM (América). “Hay muchas cuestiones económicas. Acá se limita el reclamo de alimentos como si las niñas estuvieran necesitadas”, sostuvo.

La letrada remarcó que el expediente es “muy particular” y diferente al 99,9% de los casos de alimentos. “Las nenas tendrían que estar en su centro de vida, ilegítimamente fueron traídas acá. Provisoriamente se estableció una cuota fijada solamente por una denuncia, por una manifestación de la mamá, donde se tendrían que estar acreditando muchísimas de las cuestiones”, detalló.

Mauro Icardi y Elba Marcovecchio. Fotos: RS Fotos

Qué dijo Elba Marcovecchio del revés judicial que sufrió Mauro Icardi

Según Marcovecchio, la cuota alimentaria fue establecida “sin que haya una demanda de fondo” en Turquía, Italia o Argentina, y sin que se precise cuáles son las necesidades reales de las niñas ni los ingresos de ambos padres.

Wanda Nara le ganó a Mauro Icardi y podría intervenir la Fifa. (Foto: x.com/AngeldebritoOk)

“Se hace una cuota previsora con un monto súper elevado y genera toda esta disputa. Es el 3 por ciento, pero si lo decimos en números, para dos nenas es mucho. Realmente es mucho, mucho dinero. Esto es una batalla que tiene el título de alimentos, pero no representa los alimentos”, sentenció.

La resolución fue contundente: la Justicia intimó a Icardi a presentar en un plazo de cinco días toda la documentación que acredite sus ingresos actuales, bajo apercibimiento de comunicar cualquier incumplimiento al Comité de Disciplina de la FIFA a través de la AFA. El mensaje es claro: si no cumple, podría enfrentar sanciones en el ámbito deportivo.



