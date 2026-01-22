Luego de que trascendiera que Wanda Nara iniciaría una nueva demanda penal contra Mauro Icardi, esta vez por las acusaciones públicas vinculadas al supuesto robo de 7 millones de euros, Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, reaccionó con dureza en El Diario de Mariana.

Al ser consultada por la información de último momento, Marcovecchio comenzó poniendo en duda la estrategia legal del entorno de Wanda y lanzó su primera crítica: “Me llama un poquito la atención la designación letrada, porque la última participación que vi en la causa penal fue la del doctor Castro Bianchi”, señaló, en referencia a Yamil Castro Bianchi, quien ya había intervenido en el expediente.

Acto seguido, la letrada dejó en claro que hay información sensible que no puede ventilar públicamente: “No puedo decirte demasiado porque estaría infringiendo el secreto de sumario. Esto forma parte del expediente de Italia”, aclaró, marcando que el conflicto también tiene ramificaciones judiciales fuera del país.

Sin embargo, Marcovecchio no esquivó el golpe y fue contundente al hablar del historial judicial entre las partes: “Va a ser la décima denuncia penal que pueda llegar a tener Mauro, es decir, promovida por la señora Nara”, afirmó.

Y redobló la apuesta con una frase explosiva: “Cada una de esas denuncias penales se han ido desestimando una por una o están en curso, porque ya nos quedó a todos claro que los hechos denunciados han sido falsos”, disparó sin filtro, generando un momento de máxima tensión en el estudio.

Finalmente, la abogada cerró con un mensaje directo sobre los pasos a seguir si la nueva demanda se concreta: “Si quiere hacer la denuncia, esto quedará en manos del doctor Romero Victorica, que será quien la conteste”, concluyó, dejando en claro que el equipo legal de Icardi ya está preparado para una nueva batalla judicial.

ASEGURAN QUE WANDA NARA LE INICIARÁ UNA NUEVA DEMANDA A MAURO ICARDI: EL FUERTE MOTIVO

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi escala a un nuevo nivel y suma un capítulo judicial explosivo. En El Diario de Mariana revelaron información de último momento: la empresaria iniciará una nueva demanda contra el futbolista luego de que él la acusara públicamente de haberle robado 7 millones de euros.

Según confirmaron en el programa, la doctora Ana Rosenfeld, junto a un nuevo abogado penalista, ya está redactando una acción penal por injurias y calumnias contra Mauro. El motivo central de la denuncia es el fuerte posteo del delantero —realizado desde Turquía— en el que habla de un supuesto robo millonario y califica a Wanda como “mitómana”.

“Está confirmado, está pasando ahora”, aseguraron al aire. Desde el entorno legal de Wanda fueron contundentes: no existe ninguna denuncia formal por robo en ningún juzgado, ni en Argentina ni en el exterior. La acusación de Icardi, explicaron, es solo pública y mediática, pero carece de respaldo judicial.

En ese contexto, detallaron que la demanda se encuadra como difamación, ya que las declaraciones del futbolista afectan directamente el honor y la reputación de Wanda Nara. El abogado penalista que acompaña a Rosenfeld en esta nueva ofensiva legal es el profesor Palombo, quien ya estaría trabajando en la presentación.

“Están en este momento haciendo la demanda”, cerraron, dejando en claro que el escrito se encuentra en plena redacción y que la causa podría avanzar en las próximas horas.