La batalla mediática y judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo explosivo.

Esta vez, fue Lara Piro, abogada del futbolista, quien confirmó que iniciará acciones legales contra la empresaria tras la filtración de chats familiares que involucran a sus hijas y a la licenciada Matera.

En diálogo con el programa Lape Club Social, Piro relató cómo se enteró de la situación y detalló los pasos que seguirán: “Hablé con él hasta ayer antes de subirme al avión y nos dio instrucciones a la doctora Elba Marcovecchio y a mí para iniciar las correspondientes acciones”.

“Cuando llegué, cuando aterrizó el avión, me encontré con nuevos mensajes que no había visto”, sumó la letrada, quien también fue contundente al referirse a la actitud de la conductora: “Sí, creo que uno ya ha perdido la capacidad de asombro respecto a esos manejos de la señora Nara”.

“La filtración de chat de un grupo familiar y donde son parte las nenas y donde es parte la licenciada Matera, más allá del delito, nos parece un exceso”, explicó Piro sobre la exposición de conversaciones donde participan menores y profesionales de la salud, lo que constituye un hecho grave.

ASÍ FUE EL ÚLTIMO CRUCE PÚBLICO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: COMUNICADOS Y ACUSACIONES CRUZADAS

Mauro Icardi publicó un nuevo y contundente comunicado en sus redes sociales luego del cruce mediático con su ex pareja Wanda Nara por asegurar en los medios argentinos que retomaron la comunicación; el deportista negó varios chats que ella había difundido y aseguró que fueron manipulados o sacados de contexto.

Icardi explicó en dos historias de Instagram que los mensajes corresponden a interacciones antiguas, afirmó que desde enero de 2025 no mantiene contacto con Nara y anticipó acciones legales por la difusión de contenido que considera “ilegal” y difamatorio. Además, defendió públicamente la China Suárez, asegurando que ella está al tanto de todo lo que sucede y desmintiendo cualquier crisis en su relación.

Por su parte, Wanda respondió al descargo del futbolista con una story donde volvió a criticarlo directamente, haciendo incluso alusiones virales contra Eugenia y resaltó su rol en la carrera y en su llegada al Galatasaray.

En otro episodio del tenso ida y vuelta, Icardi publicó una imagen satírica de Suárez al estilo de una “estampita” con el título “MasterChina”, acompañado de comentarios irónicos hacia varios personajes del espectáculo.

