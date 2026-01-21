Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena y esta vez fue por su aparición en un partido del Galatasaray, donde dijo presente para alentar a Mauro Icardi.

La llegada de la actriz al estadio quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó. En las imágenes se la ve a Eugenia arribando al lugar junto a sus hijos Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Benjamín Vicuña) y Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré, caminando con paso firme y custodiada por personal de seguridad.

Con un look canchero y elegante —jean claro, botas altas y una chaqueta oscura con detalles llamativos— la China no pasó desapercibida entre los fanáticos que aguardaban el ingreso.

La China Suárez con Rufina, Amancio y Magnolia en el estadio Rams Park.

El video muestra a la actriz avanzando entre la gente, seria y concentrada, mientras los chicos caminan a su lado. La presencia de seguridad y policías refuerza el impacto de la escena, que confirma que la actriz acompañó a Icardi en una noche clave, consolidando su rol de apoyo incondicional en esta etapa del futbolista en Turquía.

LA TREMENDA COINCIDENCIA DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ AL HABLAR DE LA INTIMIDAD CON MAURO ICARDI

La historia entre Wanda Nara, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo inesperado. Esta vez no se trata de un escándalo ni de una indirecta picante, sino de una llamativa coincidencia que dejó a todos con la boca abierta y que fue expuesta por Juariu en sus redes sociales.

La influencer compartió un video comparativo que rápidamente se volvió viral y que muestra cómo Wanda hablaba de Icardi cuando aún estaban juntos y cómo, en la actualidad, la China describe al futbolista con palabras sorprendentemente similares.

En el material que rescató Juariu se escucha a Wanda decir, enamorada, en el programa de Susana Giménez: “Él me supo dar seguridad, me dio tranquilidad. Me decía ‘se rompió el foquito, te lo cambio yo’”.

Pero eso no es todo. En otro fragmento, se puede ver a Eugenia profundizando, en la nota que le dio a Moria Casán, sobre el rol clave de Icardi en su vida: “Lo que me pasó con Mauro es que me dio una seguridad, que si yo no la hubiese tenido, no me hubiese mandado tan de cabeza”.

La comparación se vuelve todavía más fuerte cuando aparece la frase que hoy repite la China, casi como un calco impensado: “Y me decía: ‘¿Qué hacés cambiando la bombita de luz? Dejá que lo hago yo’”.

La semejanza entre ambos discursos no tardó en generar revuelo. El video de Juariu reavivó el debate y dejó una sensación clara: aunque cambien las protagonistas, el relato sobre Mauro Icardi parece ser siempre el mismo: “¡Chicos, qué fuerte!”, escribió sobre la publicación que compartió en Instagram Stories.