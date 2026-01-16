Rusherking volvió a quedar en el centro de la escena mediática y esta vez no fue por una gala de MasterChef Celebrity, sino por un llamativo gesto hacia Wanda Nara que despertó todo tipo de especulaciones y una pregunta inevitable: ¿qué pensará Eugenia “la China” Suárez?

Todo comenzó cuando la conductora de Telefe compartió en sus redes sociales una imagen agradeciendo el regalo que le hizo llegar el cantante, un detalle de alto impacto fashionista. En la postal se pueden ver bolsas de marcas de lujo, entre ellas, de Ricky Sarkany, apoyadas sobre un sillón de su camarín.

“Gracias @rusherking”, escribió Wanda, arrobando al músico y dejando en claro que el obsequio la sorprendió. Lejos de dejar pasar el gesto, Rusherking decidió repostear la historia y sumó un mensaje que no pasó inadvertido: “Le regalé a Wanda y a los jurados nuestros zapatos como soborno así me hacen a pasar”.

El intercambio virtual no tardó en generar revuelo en redes, especialmente por el historial sentimental de Rusherking con la China Suárez, quien suele quedar indirectamente involucrada cada vez que el músico es relacionado con otra figura femenina del espectáculo.

Rusherking: “Le regalé a Wanda y a los jurados nuestros zapatos como soborno así me hacen a pasar”.

LA PREGUNTA DE WANDA QUE INCOMODÓ A RUSHERKING EN MASTERCHEF: “¿QUÉ OPINAS DE LA RELACIÓN DE TU EX CON MI EX?”

Un momento de tensión y risas incómodas se vivió en MasterChef Celebrity cuando Wanda Nara decidió ir sin filtro contra Rusherking y hacerle de las preguntas más picantes de la temporada.

Todo arrancó en medio del clima distendido del programa, cuando Wanda apareció en la cocina y fue directo al hueso con su consulta: “Rusher, ¿qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”, disparó.

Fue entonces que Rusherking respondió, visiblemente sorprendido por la actitud de Wanda: “La verdad es que yo estoy muy fuera de esas situaciones. Esa fue una relación que tuve y yo estuve hasta ahí nomás. Vos tenés otras cosas”, respondió, nervioso.

Lejos de soltarlo, Wanda siguió presionando con ironía y humor: “Me quedó solo una mudanza ahí colgada. ¿Conocés Turquía? ¿Querés que vayamos juntos a buscar la mudanza?“, lanzó. Y el cantante aceptó tibiamente: ”Te acompaño, si querés“.

“Ay, me encanta. Sos re buen amigo. ¡No sabés las carteras que tengo! Igual, creo que ni las quiero usar. También me quedó mucha ropa. Las carteras son muy costosas", cerró la ex de Mauro Icardi, quien está instalada en Estambul con su pareja, Eugenia “la China” Suárez.

