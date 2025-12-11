A seis meses de haberle puesto punto final a su noviazgo con Ángela Torres, Rusherking parece haber apostado nuevamente al amor con una modelo.

En redes sociales comenzó a instalarse una versión que crece cada día más: el artista habría iniciado un romance con Stef Jegier, una joven modelo y azafata del programa Buenas Noches Familia, de Guido Kaczka.

Todo se encendió cuando seguidores atentos comenzaron a notar coincidencias demasiado precisas entre los posteos de ambos. La pista más evidente surgió en X (antes Twitter), donde una usuaria escribió en la cuenta de Instagram @Lomáspopucom: “Creo que pasa algo entre Rusherking y Stef. Mismo espejo y toalla. Y hay dos toallas para secarse sus cuerpos”.

A partir de ahí, los fanáticos recopilaron una serie de imágenes donde puede verse a Stef posando en los mismos lugares donde días antes lo había hecho el cantante. La más comentada: una foto frente al espejo del mismo ascensor, idéntico fondo e idéntico reflejo.

Las señales no terminaron ahí. Rusherking y Stef se siguen mutuamente en Instagram, un gesto que, para muchos, confirma el inicio de cierta conexión.

Aunque ninguno de los dos habló públicamente del tema, las coincidencias se multiplican y alimentan la versión: Rusherking habría vuelto a apostar al amor, y la modelo habría sido quien logró conquistarlo.

RUSHERKING REVELÓ INSÓLITOS DETALLES DE SU RUPTURA CON ÁNGELA TORRES

Luego de semanas de especulaciones y versiones cruzadas sobre su separación de Ángela Torres, Rusherking decidió ponerle palabras al escándalo y contar su versión de los hechos.

En una nota que dio al programa Sálvese Quien Pueda, el músico santiagueño sorprendió con una fuerte confesión sobre cómo vivió el fin de su relación y cómo reaccionó cuando su ex lo tildó de “tacaño”: “Lo que dijo me shockeó bastante porque, en ese sentido, soy bastante perfil bajo y trato de no hablar de mis relaciones o las cosas que pasaron, menos en público”, comenzó diciendo el joven.

“Obviamente, me veía en la situación de tener que defenderme. No me defendí de la mejor forma, me hubiese gustado hablar más sobre eso, pero mi equipo me dijo que no valía la pena defenderme de algo que no soy”, reconoció Rusher, dejando en claro que las declaraciones de Ángela lo afectaron.

Fiel a su estilo directo, el cantante fue más allá y aclaró: “Si hay algo de lo que estoy seguro es de que siempre que estoy de novio, doy lo mejor de mí. No soy una persona rata, no soy una persona que está escatimando, y la gente que me conoce lo sabe”.

Pero el descargo no terminó ahí. Rusherking apuntó directamente contra su ex: “Soy bastante transparente, así que no tengo que defenderme sobre eso. No me cabió que después no se hizo cargo de lo que había dicho”, disparó, visiblemente molesto.

Finalmente, reveló que intentó comunicarse con la actriz para aclarar la situación, pero no obtuvo respuesta: “Le escribí, le mandé un testamento diciéndole que no entendía por qué dijo lo que dijo, y no me contestó”.