El escándalo entre Maxi López y Wanda Nara volvió a estar en boca de todos. Esta vez, el exfutbolista se animó a contar cómo vivió el momento en el que descubrió que su entonces esposa estaba comenzando una relación con Mauro Icardi, quien era uno de sus amigos más cercanos.

La confesión se dio en el programa Sería Increíble (OLGA), donde el ahora panelista se sumó al debate sobre infidelidades en la farándula. Sin vueltas, Nati Jota le preguntó: “Maxi, a vos, ¿te han sido infiel?”.

Él no esquivó la pregunta: “Me ha pasado. Básicamente, era algo ya roto. Y cuando hay algo ya roto, ya está. Se termina. Entonces, ella encaró para acá, yo encaré para allá. Pero fue charlado igual”.

Maxi López y Wanda Nara (Foto: Instagram/@officialmaxilopez).

Wanda Nara y Maxi López acompañaron a su hijo Valentino en su operación (Foto: Instagram @wanda_nara).

El día que Maxi López supo que Wanda Nara estaba con Mauro Icardi

La historia de la “icardeada” marcó un antes y un después en la vida de Maxi López. El exdelantero recordó que, cuando decidieron separarse, Wanda Nara se fue a Buenos Aires dos o tres meses antes de que terminara el campeonato en Italia.

“Yo estaba viviendo en Italia y ella se va antes de que termine el campeonato, tipo dos o tres meses antes, para Buenos Aires”, relató.

Wanda Nara y Maxi López, en una de las últimas fotos juntos antes de su separación. Foto: Twittter @maxilopez_11

Sabiendo que sus palabras podían generar polémica, Maxi aclaró: “Espero que no se enoje, pero estoy contando la verdad”.

En ese momento, López le propuso a Wanda terminar todo de manera directa: “Le digo, bueno, ‘si te vas para Buenos Aires, llamá al boga y hacemos taza a taza, ¿no?’. Ya como que no daba. Entonces, en ese proceso me dice, ‘me están escribiendo’. Le dije ‘metele duro’”.

El vínculo con Icardi y la reacción de Maxi López

La charla fue clara y directa. Cuando le preguntaron si sabía quién era la persona que le escribía a Wanda, Maxi no dudó: “No, me está escribiendo una persona. ¿Entendés?”. Así, quedó claro que la referencia era para Mauro Icardi.

“Por eso les dije, lo charlamos. Porque dijo ‘me está escribiendo este pibe, que esto, que lo otro’”, agregó. Cuando le consultaron si conocía a ese “pibe”, Maxi confirmó que era alguien de confianza.

Maxi y Wanda se casaron en mayo de 2008.

“Cuando se termina el amor, es una vuelta de página”

Sobre si le molestó que Wanda estuviera con uno de sus amigos, Maxi fue contundente: “Cuando se termina el amor, es una vuelta de página. A mí me molestaban otras cosas que eran con mis nenes. Después, cuando uno elige a otra persona, se terminó. Una vez que esto se rompió, vos podés elegir a quien quieras. Yo elijo a quien quiero. Pero yo soy así. No me molesta si estaba cerca, estaba lejos, porque cuando no sentís más nada, te enfocás en otras cosas. Yo, por lo menos, me enfoqué en otras cosas y elegí ese camino. Ella eligió otro y así fuimos”.

Hoy, el vínculo entre Maxi López y Wanda Nara es cordial y mantienen una buena relación por el bienestar de sus hijos, dejando atrás uno de los capítulos más mediáticos de la farándula argentina.