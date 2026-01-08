Maxi López se cansó de los rumores y salió a aclarar la situación que lo puso en el centro de la polémica. En una entrevista con el programa Lape Club Social, el exfutbolista contó cómo fue realmente el nacimiento de su quinto hijo y desmintió las versiones que aseguraban que él había presionado para adelantar el parto por cuestiones laborales.

En los últimos días, el empresario enfrentó críticas en redes sociales por supuestamente haber pedido que su pareja, Daniela Christiansson, adelantara el parto para que él pudiera regresar a la Argentina y organizar su nueva vida familiar.

El exjugador fue contundente: “Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre en ciertas cosas. La verdad es que tenía Dani una fecha de parto 19-20 de diciembre, pero decidimos esperar porque ella quería un parto natural. Esto la gente no lo sabe, obviamente, porque yo tampoco lo conté”.

Máxi López habló del nacimiento de su hijo Lando en el programa Lape Club Social (Foto: captura de América).

López relató que esperaron hasta el 27 o 28 de diciembre, cuando su pareja ya había pasado de los nueve meses de embarazo. “El doctor personal de ella y junto con el staff del hospital de Ginebra, decidieron implementar una cesárea porque el gordo ya estaba pesando más de 4 kilos, 400, por cuestiones de salud”, explicó.

Maxi López y Daniela Christiansson con sus hijos (Foto: Instagram/@danielachristiansson).

“NUNCA PUSE PRESIÓN, FUE EL DESEO DE ELLA”: LA PALABRA DE MAXI LÓPEZ SOBRE LOS RUMORES DEL PARTO DE SU QUINTO HIJO

Maxi López enfrentó los rumores de algun tipo de presión sobre su pareja para adelantar el parto: “Ninguna presión, imaginate, después del quinto hijo... y en cuanto a lo laboral, yo toda mi vida tuve que salir a trabajar y viajaba por el fútbol más de 20 años”.

López también contó que está en pleno proceso de mudanza y organización familiar: “Muchas veces me tocaba estar lejos de casa, y en el 2026 decidimos con Dani venir a vivir a la Argentina. Tuve que ponerme a buscar una casa, un hogar para cuando ella pueda viajar con el gordo, ya esté todo listo, tenga una cunita lista, la cama para mi nena, los cuartos para mis chicos. Eso lleva tiempo”.

