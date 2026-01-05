Unos días antes del nacimiento de Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson, la pareja recibió a Marley en su casa de Suiza, en el marco de Por el mundo.

Allí, la modelo sueca dejó entrever que su relación con Wanda Nara es fría y distante, pese a que actualmente López logró entablar un vínculo armonioso y cercano con su ex, madre de Valentino, Constantino y Benedicto López.

“Cuando ves el programa (MasterChef) y ves la relación de él con Wanda, ¿todo bien? ¿Con ella se hablan? ¿Se conocen?”, le preguntó el conductor de Telefe a Daniela.

Luego de mirar a Maxi, respondió escueta pero tajante: “Bien, pero no la conozco. Nos vimos en alguna fiesta”.

Maxi López habló de la fría relación entre Daniela Christiansson y Wanda Nara

Acto seguido, el exfutbolista, padre de los hijos mayores de Nara, explicó por qué el trato de su esposa con su ex es distante: “Se vieron dos o tres veces, en fiestas familiares de los chicos”.

“Con Wanda hay que tener una cierta distancia, si no la tenemos acá”, acotó López, con humor.

Y remarcó: “Está buena la cercanía por los chicos, pero lo justo y lo necesario”.

Amable y con sensatez, Daniela Christiansson concluyó: “Es importante llevarse bien”.

