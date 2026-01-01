Maxi López atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y decidió hacerlo de una manera muy clara: priorizando a su familia por sobre todo. Tras el nacimiento de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson —con quien ya es papá de Elle— el exfutbolista comunicó una decisión que llamó la atención de sus seguidores: se alejará temporalmente de las redes sociales.

A través de una historia de Instagram, Maxi explicó los motivos de su ausencia digital y dejó en claro que está enfocado de lleno en este nuevo capítulo familiar: “¡Hola a todos! Por la llegada de Lando, en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo de redes”, escribió.

El mensaje no solo fue una confirmación de su retiro momentáneo del mundo virtual, sino también una muestra de cómo vive este presente tan especial. Además, aprovechó para agradecer el cariño y anticipar lo que viene: “Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas. Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen”.

Lejos de las polémicas del pasado y enfocado en su rol de padre, Maxi dejó en claro que la llegada de Lando marcó un antes y un después en su rutina diaria. Con Daniela y la pequeña Elle formando parte de este núcleo íntimo, el exdelantero eligió bajar el perfil público para vivir de lleno los primeros días de su nuevo bebé.

WANDA NARA SORPRENDIÓ AL HABLAR DE LA POSIBILIDAD DE QUE MAXI LÓPEZ SE MUDE A LA ARGENTINA

Wanda Nara volvió a dejar titulares tras una nota que dio a Sálvese Quien Pueda, donde habló de la posibilidad de que Maxi López, padre de sus tres hijos, se instale en la Argentina. Lejos de cualquier conflicto, la conductora de Masterchef Celebrity se mostró abierta y entusiasmada con la idea.

Todo comenzó cuando la empresaria se refirió a los divertidos idas y vueltas que se generaron con su ex en el programa de Telefe: “Estoy muy contenta, la verdad que sí. Está Maxi y la verdad que funciona muy bien, a la gente le gusta y en definitiva en tele se ve lo que la gente quiere ver”, expresó.

Entonces llegó la pregunta que encendió el interés de todos: “Ayer Maxi dijo que existía la posibilidad de que pueda venir a Argentina, de que se pueda venir a vivir acá porque quiere estar con sus hijos, quiere venir con su mujer, con su nena y la beba en camino. ¿Vos lo creés posible? ¿Lo estás convenciendo?”, quiso saber.

La respuesta de Wanda fue tan firme como emotiva: “Y ojalá, la verdad que lo que más quiero es tener la tranquilidad de los chicos, que ellos aman estar con su papá”, remarcó. Y cerró, contundente: “Y sabe Maxi que cuenta conmigo y lo voy a ayudar”.