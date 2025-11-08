Máxi López fue consultado en una nota para el programa Intrusos sobre la guerra interminable de Wanda Nara con Mauro Icardi y sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si entiende el dolor del futbolista al no poder ver a sus hijas.

“Ser padre no es fácil, y cuando estás en esta situación, yo la pasé por más de 10 años, viví un montón de situaciones, me parece que estaría bueno que se arreglen por los nenes”, dijo sincero el empresario, a punto de ser padre con Daniela Christianson.

Maxi López habló en Intrusos (Foto: captura de América).

Maxi también dejó en claro por qué no le interesó volver a tener vínculo con Icardi: “Yo con Wanda tengo hijos y los hijos nos vinculan toda la vida, es la mamá. Con la otra persona no tengo nada que vincular; con las hijas de él está todo bien cuando vienen a casa”.

WANDA NARA LE CONFESÓ A MAXI LÓPEZ SU PEOR TRAICIÓN DURANTE EL MATRIMONIO

Wanda Nara y Maxi López tuvieron una charla sin filtros en el programa de entrevistas de Grego Rossello, Ferné con Grego. En el ida y vuelta, la conductora le confesó al empresario su peor traición durante su matrimonio.

“Cuando tuvimos que hacer la división de bienes, yo presenté departamentos que había comprado que vos no sabías”, lanzó sin vueltas la conductora. La reacción de López fue inmediata: “¡¿Cuáles?!”, preguntó, completamente sorprendido.

Foto: Captura (Telefe)

Lejos de frenar, Wanda siguió con las confesiones: “Los cuatro de Palermo que vos no sabías. Yo me enojaba con vos y compraba cosas que vos no sabías y las presenté”. Maxi, todavía en shock, respondió entre risas: “Me estoy enterando. Después vamos a charlar esas cosas”.

