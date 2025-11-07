Maxi López habló sin filtros sobre su vínculo actual con Wanda Nara en una nota para Intrusos y se metió en el escándalo con Mauro Icardi. En una entrevista cargada de sinceridad, el exfutbolista dejó en claro cuál es su prioridad y reveló la charla que mantuvo con su ex sobre el contacto del futbolista con sus hijas.

Durante la entrevista, Maxi fue contundente: “Le dije a Wanda que me parece que está mal, él tiene que ver a sus hijas. Y esto fue una charla que lo tuvimos en enero, cuando vine la última vez, y estaban adelante mis hijos, y el mayor, Valentino, le dijo lo mismo”.

Maxi López habló en Intrusos (Foto: captura de América).

El empresario aclaró que no quiere meterse en los problemas de la mediática con su ex, pero que sintió la necesidad de opinar por el bienestar de los chicos: “Yo le di un consejo desinteresado, pero bueno, lo tienen que arreglar ellos”.

WANDA NARA LE CONFESÓ A MAXI LÓPEZ SU PEOR TRAICIÓN DURANTE EL MATRIMONIO

Wanda Nara y Maxi López tuvieron una charla sin filtros en el programa de entrevistas de Grego Rossello, Ferné con Grego. En el ida y vuelta, la conductora le confesó al empresario su peor traición durante su matrimonio.

“Cuando tuvimos que hacer la división de bienes, yo presenté departamentos que había comprado que vos no sabías”, lanzó sin vueltas la conductora. La reacción de López fue inmediata: “¡¿Cuáles?!”, preguntó, completamente sorprendido.

Foto: Captura (Telefe)

Lejos de frenar, Wanda siguió con las confesiones: “Los cuatro de Palermo que vos no sabías. Yo me enojaba con vos y compraba cosas que vos no sabías y las presenté”. Maxi, todavía en shock, respondió entre risas: “Me estoy enterando. Después vamos a charlar esas cosas”.

