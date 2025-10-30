Como sucede a menudo, Wanda Nara revolucionó las redes sociales. Pero esta vez no fue con fotos suyas, sino de Maxi López, su expareja.

La conductora de MasterChef Celebrity publicó dos imágenes donde se ve a ambos interactuando en el programa de cocina.

Eso llamó la atención y sirvió para confirmar lo que ambos manifiestan públicamente, que su relación mejoró y se llevan muy bien.

Wanda Nara subió fotos con Maxi López y revolucionó las redes | Créditos: Instagram @wanda_nara

MAXI LÓPEZ Y MARTÍN MIGUELES, JUNTOS

No sólo esas fotos llamaron la atención, sino otra más publicada por Wanda Nara, donde se ve a Maxi López con sus hijos y Martín Migueles.

Wanda Nara subió fotos con Maxi López y revolucionó las redes | Créditos: Instagram @wanda_nara

La conductora y empresaria agregó “Princesos” a la imagen compartida en sus historias de Instagram.