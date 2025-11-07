Mauro Icardi volvió a encender el debate en redes sociales tras publicar un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta cargada de ironía.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió dos frases contundentes que inmediatamente generaron especulación en el mundo del espectáculo.

“Recuerden: Nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos.”

“No olviden: Hay gente que fracasa sola, pero igual quieren dirigir tu camino.”

El tono del mensaje fue tan directo que las interpretaciones estallaron al instante.

Foto: @mauroicardi

¿A quién se refería Mauro Icardi? Las tres teorías que dominan la conversación

1. Wanda Nara

Algunos usuarios creen que el mensaje podría apuntar a su exesposa, madre de sus hijas y protagonista de una relación marcada por idas, vueltas, reconciliaciones y tensiones mediáticas.

La frase sobre “aconsejar a otros sin resolver lo propio” resonó entre quienes recuerdan sus últimos cruces públicos.

2. Benjamín Vicuña

Otros interpretaron que la indirecta podría estar dirigida al ex de La China Suárez, Benjamín Vicuña, tras las constantes tensiones por la residencia de sus hijos en común, que actualmente viven en Turquía con su mamá y el futbolista del Galatasaray.

(Fotos: redes sociales)

3. Yanina Latorre

El nombre de Yanina Latorre también se sumó a la conversación, ya que la panelista fue una de las figuras más críticas y analíticas del conflicto entre Icardi, Wanda y La China.

Yanina Latorre arremetió contra la China Suárez en X.

En los últimos días, Latorre volvió a hablar del tema en televisión y redes sociales, lo que llevó a muchos a pensar que el mensaje podría haber sido una respuesta a sus comentarios.

Silencio estratégico

Ni Wanda Nara, ni Benjamín Vicuña, ni Yanina Latorre respondieron hasta el momento.

Como ya es habitual, el futbolista tampoco aclaró destinatarios, dejando que la polémica haga su propio recorrido.