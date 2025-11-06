Mientras Mauro Icardi continúa cumpliendo con su tarea en el Galatasaray aunque sin brillar, ninguno de los tres goles que el equipo turco le hizo al Ajax este miércoles fue de su autoría, comenzaron a surgir rumores de que el club ya no lo tendría en su nómina en 2026, y, al parecer, sería responsabilidad de la China Suárez.

En SQP, Yanina Latorre se hizo eco de las críticas que la actriz de ascendencia nipona le hizo en la madrugada de Turquía, y avanzó con su habitual verborragia contra ella, acusándola de ser la autora de los rumores.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Todo comenzó cuando el panel recordaba que la semana próxima la China volverá al país con Icardi, y que este tipo de movidas es lo que le molesta al club turco. “Scaloni, lo primero que les pide a los jugadores de la Selección es que estén mudos, que no se mediatice nada (…) y vos ves a las mujeres de los jugadores y es todo como muy tranqulito”, observó Yanina.

YANINA LATORRE MANDÓ AL FRENTE A LA CHINA SUÁREZ Y LA ACUSÓ DE SER LA QUE QUIERE A MAURO ICARDI AFUERA DEL GALATASARAY

“El club no quiere que el jugador venda sexo, quiere que venda fútbol. Ahora, cuando el jugador es pollerudo, la culpa es de él”, señaló la conductora. “La vida futbolística, ganar plata, ahorrar y firmar contratos, obligarlo a ir al Galatasaray y armarle todo, lo hizo Wanda”, reconoció Latorre.

“La China quería ser botinera. La China quería ser Wanda porque ahora ella no quiere quedarse en Estambul, porque a ella no le gusta quedarse ahí con los chicos y otro idioma. Ella quiere irse a Milán”, expresó Yanina, antes de lanzar su teoría.

China Suárez y Mauro Icardi CRÉDITO: Instagram

“Ahí es bárbaro y por eso filtra todo esto para que él tenga ofertas de ahí”, reveló Latorre. “Esto es un consejo de botinera vieja a joven, que lo agarraste casi en desuso: tenés que ayudarlo a que haga dieta, que entrene todos los días. Un tipo que estuvo un año parado a los ojos del club es terrible. Es el jugador más caro del club: 11 palos”, cerró la conductora.

