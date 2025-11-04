El futuro deportivo de Mauro Icardi en Turquía parece cada vez más lejano. Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, la relación entre el delantero y la dirigencia del Galatasaray atraviesa su punto más crítico y la continuidad del jugador estaría prácticamente descartada para la próxima temporada.

Aunque oficialmente el club evita dar señales públicas, puertas adentro el clima no es el mejor. La versión que llega desde Estambul indica que el desgaste entre ambas partes se consolidó a lo largo del último año, a partir de una serie de desacuerdos que nunca lograron resolverse.

El primer conflicto de peso surgió en pleno período de recuperación física del rosarino: mientras el club pretendía que el tratamiento se llevara a cabo en la capital turca, Icardi decidió regresar a la Argentina, lo que generó molestia en la dirigencia.

Las imágenes del futbolista asistiendo a eventos nocturnos con muletas, difundidas en ese momento, profundizaron aún más la incomodidad interna.

A esto se suma el aspecto económico, determinante en la negociación. Elio Pino, representante del delantero, afirmó públicamente que hasta el momento no recibieron ninguna propuesta formal para extender el vínculo.

Según Etchegoyen, esa ausencia no es casual: la dirigencia considera insostenible el contrato actual y busca, en caso de seguir, que el jugador acepte una reducción salarial significativa.

“En los términos actuales, la renovación es imposible”, fue la frase que el periodista dijo haber recibido de una fuente cercana a la negociación.