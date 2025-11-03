Mauro Icardi publicó un álbum de fotos en su cuenta de Instagram por haber cumplido 100 partidos jugados con la camiseta de Galatasaray.

En el book incluyó imágenes en primer plano, otras de cuerpo completo, algunas mostrando sólo partes de su contextura y jugó con distintos diseños y colores.

Sin embargo, los comentarios se salieron de control con una foto puntual, que despertó las críticas de sus haters.

Mauro icardi subió un álbum de fotos y lo mataron: “miren mi maní”. Crédito: Instagram

CRÍTICAS A MAURO ICARDI: “MIREN MI MANÍ”

Una de las imágenes elegidas por el delantero fue para mostrar una parte de su cuerpo, la que va desde el ombligo hasta las rodillas.

Fue entonces que llovieron comentarios de odiadores. “Miren mi maní”, “Mauro te admiro, no cualquiera tiene el valor de presumir su maní” y otros en la misma línea para burlarse del jugador.