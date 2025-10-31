La actriz y cantante compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se la ve relajada en un sillón, luciendo una gorra rosa y posando junto a una cartera Louis Vuitton de color pastel con el icónico monograma de la marca francesa.

“La cartera más linda del mundo ❤️ Gracias mi amor por la sorpresa. Te amo”, escribió, arrobando al futbolista del Galatasaray, Mauro Icardi.

Foto: @sangrejaponesa

El nuevo bolso rosado de la China Suárez: un regalo de lujo

La cartera en cuestión pertenece a una de las líneas más exclusivas de Louis Vuitton, que combina el clásico diseño del monograma con tonos rosados y detalles dorados.

Según precios de referencia en el sitio oficial de la firma y en tiendas internacionales, un modelo similar —como el Louis Vuitton Speedy 30 Monogram Pink o el Neverfull MM edición especial— ronda entre 1.800 y 3.000 dólares, dependiendo del país y la disponibilidad.

En pesos argentinos, el valor podría superar fácilmente los 5 millones de pesos, convirtiendo al obsequio en una verdadera pieza de lujo.

📸 La reacción en redes

En solo minutos, la publicación superó los 10 mil “me gusta” y cientos de comentarios. Algunos seguidores la felicitaron por el detalle romántico, mientras otros ironizaron sobre el costoso regalo.

“Yo queriendo presumir mi primer cartera Gucci”, escribió una usuaria, mientras otra comentó: “Qué lindo te queda el rosa”.