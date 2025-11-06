El nombre de Ivana Figueiras volvió a estar en el centro de la conversación mediática tras confirmarse su relación con Darío Cvitanich, a pocas semanas de la separación del exfutbolista y Chechu Bonelli.

Desde entonces, la modelo y empresaria recibió una oleada de comentarios en redes sociales, donde se mezclaron elogios, ironías y críticas.

Aunque suele evitar confrontar con los usuarios, en las últimas horas Ivana Figueiras decidió compartir uno de los mensajes más recurrentes que le llegan: “La Tatiana cool”, le escribió un usuario al pie de una de sus fotos. Con picardía, Ivana respondió: “Todavía no entiendo si esto es un insulto o un halago”.

El término “Tatiana” fue popularizado para referirse de forma irónica a la China Suárez y, por extensión, a mujeres señaladas por involucrarse con hombres comprometidos. Sin perder la calma, Figueiras transformó el comentario en una oportunidad para reírse de sí misma, dejando claro que elige la liviandad por encima del conflicto.

Cabe recordar que Ivana Figueiras es dueña de una reconocida marca de trajes de baño y lencería, para la cual la China fue modelo en varias ocasiones, un dato que agrega un matiz curioso al vínculo entre ambas.

Ivana Figueiras enfrentó las críticas con ironía tras su romance con Darío Cvitanich. Crédito: Instagram

“UNO SE CANSA TAMBIÉN”: EL DESCARGO DE IVANA FIGUEIRAS

Entre los mensajes que recibió, uno decía: “Ese pelo nunca conoció el champú”. Figueiras no lo dejó pasar y retrucó:“Puede ser… un mal día de pelo se soluciona fácil. Esa caripela está complicada. Típico, después se hacen las sororas”.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich disfrutan de su primer viaje juntos por Europa tras confirmar su romance | Créditos: Instagram @figueirasivana

Otro usuario le escribió: “Te conquistaron con la billetera”, a lo que Ivana contestó con humor: “La única billetera que alguna vez me ayudó fue la de mi papá. Besos”.

En una historia posterior, la empresaria reflexionó sobre el desgaste emocional que genera estar siempre bajo observación: “Yo un sábado medio al pedo me doy miedo. Voy a empezar a contestar mensajitos jiji… ya sé que caigo bajo. Pero uno se cansa un poco también, ¿no?”.