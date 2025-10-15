A menos de un mes de haber oficializado su relación, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras disfrutaron de un romántico viaje a Europa y dejaron pistas en las redes sociales que comprueban el gran presente sentimental que atraviesan.

Sin mostrarse juntos, pero en perfecta sintonía, ambos compartieron imágenes desde Ámsterdam, una ciudad con un significado especial para el exfutbolista, que vivió allí durante su paso por el Ajax. Las publicaciones, lejos de ser casuales, despertaron la curiosidad de sus seguidores, que no tardaron en notar las coincidencias.

En sus historias, Ivana compartió una postal sobre uno de los clásicos puentes que cruzan los canales, al atardecer, con un abrigo rosa, jeans y la mirada perdida en el horizonte. La acompañó con el tema Por mil noches, de Airbag, y una secuencia de corazones violetas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana) Por: Fabiana Lopez

Poco después, Cvitanich publicó su propia historia desde el reconocido restaurante Pasta e Basta, también en Ámsterdam. En la foto se lo ve distendido, rodeado de amigos y con una sonrisa amplia: “Qué lindo es verte siempre, amiga. Te adoro”, escribió junto a la etiqueta de María Cecilia Rognoni, la exjugadora de Las Leonas y campeona olímpica, con quien mantiene una amistad desde sus años en Holanda.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram Stories (@daricvitaok) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA TREMENDA INCOMODIDAD DE CHECHU BONELLI AL SER INDAGADA POR SU SEPARACIÓN DE DARÍO CVITANICH

Chechu Bonelli atraviesa un difícil momento personal tras su separación de Darío Cvitanich, con quien estuvo más de una década en pareja y formó una familia.

La modelo fue abordada por el móvil de Intrusos y su reacción dio que hablar.

Al ser consultada sobre la ruptura, Chechu prefirió no dar declaraciones y, con una gesto incómodo, esquivó las preguntas de los cronistas: “Chicos, no tengo naa pra decir. Gracias. Estoy recontra bien”, dijo, de manera tajante, dejando en claro que no tiene intención de exponer su vida privada en los medios.

El gesto de incomodidad de Bonelli rápidamente despertó todo tipo de repercusiones, especialmente después de que en varios medios deslizaran que el padre de su hijas Lupe, Carmela y Chloé, estaría comenzo una nueva historia de amor con la modelo Ivana Figueiras.