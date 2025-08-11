La semana pasada, Darío Civtanich hizo su primera aparición pública tras su separación de Chechu Bonelli y se negó a contarle a Andy Kusnetzoff como fue la ruptura tras 14 años en pareja, pero dio a entender que fue muchos meses antes de lo anunciado.

Cvitanich mantuvo la misma actitud con un cronista de Instrusos por “respeto a sus tres hijas”. “Pasando la transición que haya que pasar, pero de verdad no pasó nada, te agradezco por venir, pero no hay mucho para hablar, perdón ¿eh?”, le dijo a Ale Guatti.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli (Fotos: Instagram y captura Urbana Play)

Pero este lunes en SQP, Yanina Latorre volvió de las vacaciones con información fresca sobre el presente amoroso de Cvitanich y por eso reveló que su actual pareja es Ivana Figueiras a quien la semana pasada se la asociaba al presidente de la Cámara de Diputados Adrián Menem. “Allegados a él los presentaron. Ella venía de una ruptura muy dolorosa”, contó.

YANINA LATORRE REVELÓ CON QUÉ FAMOSOS SALEN DARÍO CVITANICH Y CHECHU BONBELLI TRAS SU SEPARACIÓN

“A mi Chechu me cae bien, pero parece que ella es un poco intensa y al pibe, después de 15 años, le tenía los huevos llenos”, adujo Yanina. Pero además del romance del exfutbolista con la ex de Sebastián Ortega, la conductora de SQP contó que Bonelli también estaría en una relación.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras (Fotos: captura América TV y Instagram)

“La fueron a buscar varios noteros a ESPN y ella rompe en llanto y entra al canal”, contó Yanina, que segundos más tarde le dio la palabra a Ximena Capristo, que reveló que la exmodelo está “saliendo con alguien de América”.

“Tiene un festejante, un chico que quiere salir con ella”, contó Capristo y tras revelar que quiso contestarle los llamados, mandó al frente a Martín Salwe. Lizardo Ponce contó que Salwe le negó la situación y se declaró “solo y deprimido”.

Chechu Bonelli y Martín Salwe (Fotos: Instagram y captura América TV)

