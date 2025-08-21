En mayo Darío Cvitanich terminó su relación de 14 años con Chechu Bonelli y en las últimas semanas se especuló de un romance de ambos con otras figuras, aunque solo se pudo corroborar el del futbolista con la modelo Ivana Figueiras por las fotos que se publicaron de ellos juntos.

En A la Tarde fueron en busca de la modelo para preguntarle si es verdad que está en pareja con el exfutbolista y por qué no blanquea, aunque ella no negó ni confirmó nada al respecto, y eso solo hizo aumentar la especulación en el panel de Karina Mazzocco.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras (Fotos: captura América TV y Instagram)

“Ella se limita a decir ‘no tengo nada para decir’ y de alguna manera está confirmando”, explicó Cora Debarbieri. “Yo creo que Darío quiere cuidar a tres menores…”, llegó a decir la panelista, pero Carmela Bárbaro la interrumpió: “¡Y que no vaya a Tequila si los quiere cuidar!”.

Leé más:

La furia de Chechu Bonelli por la foto de Cvitanich con Ivana Figueiras: “Ella se enteró por la prensa y...”

SE SUPO POR QUÉ DARÍO CVITANICH NO BLANQUEA CON IVANA FIGUEIRAS

“Si no quieren blanquearlo, ¿por qué van a un lugar donde va todo el mundo. Es como cuando van a comer a Palermo y dicen ‘me descubrieron’. Hay un montón de lugares. Yo creo que juegan a no hacerse cargo, que Chechu se entere así como se enteró”, agregó, en referencia a las fotos.

“Gardiner y Tequila son los lugares para blanquear ante todo el mundo. Te van a ver, pero vos no querés hablar y salís corriendo”, acotó Daniel Fava. “Gente cercana a Ivana y Darío me dicen que el motivo por el que no blanquean es porque están esperando a hablar con sus hijos porque hay un divorcio todavía”, dijo Oliver Quiroz.

La foto de Cvitanich y Ivana Figueiras en un boliche (Foto: Captura de Instagram Stories @gossipeame) Por: Fabiana Lopez

“¡Pero es que hay plata de por medio!”, estalló Fava. “¿Sabés cómo vas derrotado si saben que ya estás saliendo con otra mujer y todavía no dividiste los bienes conyugales? Ahí ya no es 50 y 50, ahí es más. Ponés la cabecitá y ¡zak!”, cerró el periodista deportivo.

Leé más:

Se supo con qué famosos están saliendo Darío Cvitanich y Chechu Bonelli tras su separación

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.