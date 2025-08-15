Chechu Bonelli y Darío Cvitanich pusieron fin a su relación después de 14 años y tres hijas en común: Lupe, Carmela y Amelia. Aunque los rumores de crisis circulaban desde mayo, la ruptura se oficializó recientemente.

En medio de la tensión, el nombre de Ivana Figueiras comenzó a sonar como “tercera en discordia”, algo que la modelo negó de inmediato. Sin embargo, la cuenta de Instagram @gossippeame difundió una foto en la que supuestamente se ve a Darío e Ivana disfrutando juntos de la noche porteña.

Según reveló Paula Varela en Intrusos, la periodista deportiva estaría atravesando un difícil momento: “Está muy mal, muy triste… bajó mucho de peso. No quería blanquear esta separación”, contó al aire.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

El escándalo se agravó cuando, de acuerdo a la panelista, Bonelli se enteró por los medios del vínculo entre su ex y Figueiras: “Ellos fueron juntos a una reunión de terapia porque Chechu se enteró por la prensa, él no se lo había contado”.

Fuentes cercanas sostienen que la relación entre ellos quedó destruida tras este episodio: “Estaban mal, a Cvitanich le presentan a Figueiras y él se copa con ella. Se va de la casa y hace un mes que no vuelve. Incluso la empleada de Chechu saca a las nenas del barrio para que él las busque y se las lleve”, cerró.

Paula Varela: “(Chechu Bonelli) está muy mal, muy triste… bajó mucho de peso. No quería blanquear esta separación”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

DARÍO CVITANICH CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE CHECHU BONELLI

Después de más de una década de amor,Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron. Juntos formaron una familia con tres hijas. Sin embargo,el vínculo llegó a su fin y fue el propio exfutbolista quien confirmó la ruptura.

La noticia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su columna de Infobae, tras contactarse directamente con Cvitanich. “Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de lo que implica una separación. No hay polémicas ni terceros en discordia”, dijo Darío. Además, elogió públicamente a la madre de sus hijas: “Es una gran mujer y una gran mamá, eso no va a cambiar”.

Aunque la separación se mantuvo en silencio hasta ahora,los primeros indicios surgieron en mayo, cuando el ciclo LAM comenzó a detectar señales de distancia entre la modelo y el exjugador. Según reveló Pepe Ochoa, el desgaste de la convivencia y el paso del tiempo habrían sido factores clave.“Ella sigue súper enamorada, él no tanto. Por eso se fue de la casa”, cerró.