A meses de su separación de Cecilia Bonelli, Darío Cvitanich posteó hace dos semanas una foto con Ivana Figueras, confirmando su noviazgo.

Ahora, Pochi de Puro Show desmostró que que los protagonistas de la historia ya exponen su amor de forma pública y en las redes sociales.

Cvitanich le pone “likes” Ivana en Instagram, dejando atrás los prejuicios.

Las contundentes pruebas del romance de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras: los likes y las fotos | Créditos: Instagram @gossipeame

DARÍO CVITANICH E IVANA FIGUERAS, JUNTOS

Además, Pochi de Gossipeame publicó una foto de Darío Cvitanich e Ivana Figueras abrazados en un boliche.

La periodista acompañó la foto con un texto contundente: “El finde estuvieron en Moscú, re acaramelados”.