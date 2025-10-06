A meses de su separación de Cecilia Bonelli, Darío Cvitanich posteó hace dos semanas una foto con Ivana Figueras, confirmando su noviazgo.
Ahora, Pochi de Puro Show desmostró que que los protagonistas de la historia ya exponen su amor de forma pública y en las redes sociales.
Cvitanich le pone “likes” Ivana en Instagram, dejando atrás los prejuicios.
DARÍO CVITANICH E IVANA FIGUERAS, JUNTOS
Además, Pochi de Gossipeame publicó una foto de Darío Cvitanich e Ivana Figueras abrazados en un boliche.
La periodista acompañó la foto con un texto contundente: “El finde estuvieron en Moscú, re acaramelados”.