Semanas atrás, Yanina Latorre había adelantado en Sálvese quien pueda (América TV) que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras estaban comenzando una relación.

La noticia generó rumores, hasta que -hace un mes y medio- la influencer Pochi de Gossipeame publicó la primera foto juntos, dando fuerza a la versión.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras, de espaldas, en una salida nocturna.

Con esta imagen, Cvitanich blanqueó su noviazgo en redes

En las últimas horas, el exfutbolista y exmarido de Chechu Bonelli decidió confirmar el vínculo públicamente al compartir en su cuenta de Instagram una foto abrazado a Ivana.

Minutos después, en sus stories, mostró que estaba mirando el partido entre Banfield y Unión por el torneo argentino, lo que terminó de darle visibilidad al momento personal que atraviesa.

Los detalles que reveló Yanina Latorre

En agosto, durante su programa, Latorre había sumado más información sobre la pareja: “Él fue a la casa de ella, conoció a la madre, a las hermanas… todavía no hay presentación de hijos”, señaló por entonces.

De esta manera, la relación entre Cvitanich y Figueiras parece afianzarse paso a paso, tras la reciente separación del exfutbolista de Bonelli, con quien compartió 14 años de pareja y tiene tres hijas.

Ivana Figueiras, la nueva pareja de Cvitanich

Figueiras, por su parte, también es una figura conocida en los medios, especialmente por haber mantenido una relación con Sebastián Ortega en el pasado. Hoy, su vínculo con Cvitanich la vuelve a colocar en el centro de la escena.