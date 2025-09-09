A principio de año, los 14 años de amor de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli llegaron a su final, pero la pareja mantuvo la ruptura en silencio para cuidar a sus hijas, Lupe, Carmela y Amelia.

El tiempo pasó, el exfutbolista comenzó una relación amorosa con Ivana Figueiras y se vio en la necesidad de aclarar que la modelo no fue la causante de la ruptura, en medio de versiones de infidelidad y enojo con Chechu.

“Se enteraron ahora de la separación, pero pasaron varios meses. Se dicen cosas que no son. Hay que sacar a Ivana del medio. Es una persona que conozco, que nos estamos conociendo”, dijo Darío en nota con Intrusos.

Serio, continuó: “Además, por respeto. Tenemos tres hijas con Cecilia y no está bueno que vean cosas que no son”.

Sobre el hermetismo de su ex, agregó: “Tiene todo el derecho a estar en silencio. Ninguna separación es fácil. Esto viene hace un tiempo… Las cuestiones de nuestra separación los dos las sabemos"

“Con Ivana estamos bien”, concluyó Darío Cvitanich, aclarando los tantos.

ESTO LE HABÍA DICHO DARÍO CVITANICH A PAULA VARELA

Un día atrás, Paula Varela había hablado telefónicamente con Darío, y esto le dijo sobre su separación de Chechu.

“Darío no tiene más ganas de que digan que Ivana es la tercera en discordia. Él me dejó bien en claro que se separó hace 8 meses y me dijo que Cecilia sabe muy bien por qué se separaron”, contó la panelista de América.

“También me dijo que él tomó la decisión de separarse. Al principio hacían casa nido”, siguió Varela.

Acto seguido expuso el malestar del exfutbolista ante los rumores: “A él no le gustó que yo diga que Cecilia lo echó de la casa porque veía fotos con Ivana… Ahora Darío está buscando una casa”.

“Darío se separó hace 8 meses y a Ivana la conoce hace 2 meses, según lo que me dijo él”, finalizó Paula Varela.

