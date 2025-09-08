Luego de 14 años de amor, la pareja de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich llegó a su final y el pronto rehacer amoroso del exfutbolista con Ivana Figueiras no eludió la polémica.

A Cvitanich se lo acusó de haber comenzado su romance con la modelo sobre el tramo final de su pareja con la mamá de sus tres hijos, Lupe, Carmela y Amelia.

Sin embargo, Darío le aseguró a Intrusos que su vínculo con Ivana comenzó hace dos meses y lleva seis meses de separación.

QUÉ DIJO IVANA FIGUEIRAS DE SU ROMANCE CON DARÍO CVITANICH

De bajo perfil, Ivana fue abordada por el notero de Intrusos en el cumpleaños de Zaira Nara y consultada por su incipiente relación con el exfutbolista y dijo lo suyo, a cuentagotas.

“Está todo bárbaro”, dijo la modelo cuando le preguntaron por su romance con Darío.

“¿Con Chechu pudiste hablar?”, le retrucó el notero de América. Seria, Ivana contestó: “No hay nada para hablar. No hay tercera en discordia”.

“¿Viva el amor? ¿Estás enamorada? Mostramos una sonrisa”, le gritó el cronista, y ella, antes de ingresar al lugar Figueiras contestó con una enorme sonrisa y con un pulgar hacia arriba.

