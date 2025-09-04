Chechu Bonelli atraviesa un difícil momento personal tras su separación de Darío Cvitanich, con quien estuvo más de una década en pareja y formó una familia.

La modelo fue abordada por el móvil de Intrusos y su reacción dio que hablar.

Al ser consultada sobre la ruptura, Chechu prefirió no dar declaraciones y, con una gesto incómodo, esquivó las preguntas de los cronistas: “Chicos, no tengo naa pra decir. Gracias. Estoy recontra bien”, dijo, de manera tajante, dejando en claro que no tiene intención de exponer su vida privada en los medios.

El gesto de incomodidad de Bonelli rápidamente despertó todo tipo de repercusiones, especialmente después de que en varios medios deslizaran que el padre de su hijas Lupe, Carmela y Chloé, estaría comenzo una nueva historia de amor con la modelo Ivana Figueiras.

LA FURIA DE CHECHU BONELLI POR LA FOTO DE CVITANICH CON IVANA FIGUEIRAS: “ELLA SE ENTERÓ POR LA PRENSA Y...”

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich pusieron fin a su relación después de 14 años y tres hijas en común: Lupe, Carmela y Amelia. Aunque los rumores de crisis circulaban desde mayo, la ruptura se oficializó recientemente.

En medio de la tensión, el nombre de Ivana Figueiras comenzó a sonar como “tercera en discordia”, algo que la modelo negó de inmediato. Sin embargo, la cuenta de Instagram @gossippeame difundió una foto en la que supuestamente se ve a Darío e Ivana disfrutando juntos de la noche porteña.

Según reveló Paula Varela en Intrusos, la periodista deportiva estaría atravesando un difícil momento: “Está muy mal, muy triste… bajó mucho de peso. No quería blanquear esta separación”, contó al aire.

El escándalo se agravó cuando, de acuerdo a la panelista, Bonelli se enteró por los medios del vínculo entre su ex y Figueiras: “Ellos fueron juntos a una reunión de terapia porque Chechu se enteró por la prensa, él no se lo había contado”.

Paula Varela: “(Chechu Bonelli) está muy mal, muy triste… bajó mucho de peso. No quería blanquear esta separación”.

Fuentes cercanas sostienen que la relación entre ellos quedó destruida tras este episodio: “Estaban mal, a Cvitanich le presentan a Figueiras y él se copa con ella. Se va de la casa y hace un mes que no vuelve. Incluso la empleada de Chechu saca a las nenas del barrio para que él las busque y se las lleve”, cerró.