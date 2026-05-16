Eugenia “la China” Suárez volvió a convertirse en tendencia luego de compartir en redes sociales su impactante cambio de look. La actriz se mostró con una tono mucho más claro y un peinado con mucho volumen, y esa apuesta le valió todo tipo de comparaciones con Wanda Nara.

Si bien muchos usuarios destacaron su belleza y celebraron el gran momento personal que atraviesa junto a Mauro Icardi, otros no tardaron en apuntar contra el parecido cada vez más evidente con Wanda. Las redes explotaron con comentarios filosos y comparaciones inevitables que rápidamente se viralizaron.

“Por fin soy Wandaaa”, “Más Wandanizada que nunca” y “Hola, soy Wanda”, fueron algunas de las frases que más se repitieron en la publicación de la actriz. Así, una vez más, el enfrentamiento mediático entre la China y Wanda volvió a instalarse entre los usuarios, que se dividieron entre quienes defendieron a la actriz y quienes remarcaron el supuesto parecido.

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Lejos de responder a las críticas, la China eligió mantenerse en silencio y enfocarse en disfrutar de su presente sentimental junto a Icardi, quien recientemente festejó un nuevo campeonato con Galatasaray. Mientras tanto, ella continúa compartiendo imágenes de esta nueva etapa, decidida a no prestarle atención a las polémicas.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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EL EMOTIVO LLANTO DE LA CHINA SUÁREZ AL ACOMPAÑAR A MAURO ICARDI EN EL FESTEJO POR CAMPEONATO DEL GALATASARAY

Eugenia “la China” Suárez volvió a quedar en el centro de todas las miradas tras viralizarse las imágenes de su emoción durante los festejos de Mauro Icardi por un nuevo campeonato con el Galatasaray. Entre lágrimas y abrazos, la actriz acompañó al futbolista en una noche inolvidable en Turquía.

Mauro Icardi se consagró nuevamente campeón de la Superliga turca con el Galatasaray luego del triunfo por 4 a 2 frente al Antalyaspor, logrando así su cuarto título en el fútbol de ese país. Y Eugenia fue una de las grandes protagonistas de la celebración.

En los videos e imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se pudo ver a la actriz quebrada en llanto mientras acompañaba al delantero en el estadio, visiblemente movilizada por el logro deportivo y el especial momento familiar que compartieron.

Foto: Capturas de video de X (@CHINARDILOVE)

Además de las imágenes familiares, hubo lugar para los románticos besos entre la actriz y el futbolista, que volvieron a alimentar las versiones de que la relación atraviesa uno de sus momentos más sólidos.

Las postales del festejo no tardaron en explotar en redes, donde muchos usuarios destacaron el gesto emocionado de la China y el fuerte vínculo que mostró con Mauro en una noche cargada de emoción, fútbol y amor.