Darío Cvitanich volvió a mostrar su costado más romántico en las redes sociales tras celebrar su cumpleaños rodeado de afectos y, especialmente, junto a Ivana Figueiras, quien lo sorprendió con una fiesta íntima y muy especial.

A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista compartió una postal súper tierna frente al espejo junto a su novia y le dedicó un mensaje cargado de amor y agradecimiento que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

“Terminando un cumpleaños súper feliz”, comenzó escribiendo Cvitanich en el posteo, donde mostró varias postales de la fiesta, y que rápidamente cosechó cientos de likes y comentarios.

Foto: Instagram (@daricvitaok)

Luego, agradeció el cariño recibido durante toda la jornada: “Gracias a todos por estar, por tomarse un segundo para saludar, a mis amigos de siempre y a mi familia incondicional desde el día uno”.

Sin embargo, las palabras más emotivas estuvieron dirigidas especialmente a Ivana, a quien le dedicó una declaración de amor pública: “Y sobre todo a vos, @figueirasivana, por esta fiesta sorpresa increíble… por hacerme vivir una noche inolvidable, pero principalmente por alegrarme cada uno de mis días”, expresó. Y cerró, completamente enamorado: “¡¡¡TE AMO!!!”.

¡Están a full!

Foto: Instagram (@daricvitaok)

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CHECHU BONELLI CONFESÓ QUE SU SEPARACIÓN DE DARÍO CVITANICH FUE MÁS DOLOROSA QUE LA MUERTE DE SUS PADRES

Hace un tiempo, la vida de Chechu Bonelli parecía estar perfectamente encajada en una rutina familiar ideal: una historia de amor de catorce años con Darío Cvitanich, tres hijas y una estructura de vida aparentemente inquebrantable. Sin embargo, todo cambió de golpe, y lo que en un principio parecía ser el fin de todo, terminó siendo el comienzo de una nueva etapa de reencuentro consigo misma.

En una entrevista llena de sinceridad y vulnerabilidad en Vuelta y media, Chechu habló abiertamente sobre el profundo dolor que le causó su separación y cómo, tras mucho sufrimiento, logró salir adelante: “Estoy disfrutando mucho de la soltería”, comenzó diciendo.

En sus palabras, Chechu reveló la crudeza de la experiencia: “Estuve hecha bosta. Tirada en el piso. Ver a esa Cecilia que sufrió y hoy a esta Cecilia que volvió a la vida me da mucho orgullo”.

Foto: Instagram (@chechubonelli)

Sin embargo, no fue solo una historia de dolor, sino también de aprendizaje: “Hay que laburarlo, dedicarle tiempo a uno, rodearse de la gente que hace bien y ponerle el pecho”, aconsejó.

Con una mezcla de melancolía y aceptación, Bonelli admitió que había soñado con un amor eterno, tal como el que vivieron sus padres: “Yo me había casado para toda la vida”, confesó.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ya saben el sexo de su bebé y es… ¡una nena! (Foto: Web)

A pesar de la tristeza, Chechu dejó en claro que está dispuesta a seguir adelante: “Dentro de todo lo malo, lo bueno es que volví… volví”, repitió, como una afirmación de su resiliencia.

Chechu Bonelli: “Le pregunté a mi psicóloga si estaba mal sentir que este dolor era más fuerte que cuando perdí a mi papá y a mi mamá”.

Pero sin dudas, lo más revelador fue cuando habló del dolor más profundo que sintió tras la separación: “Le pregunté a mi psicóloga si estaba mal sentir que este dolor era más fuerte que cuando perdí a mi papá y a mi mamá”, atinó a decir, con una honestidad que estremeció. y cerró, a corazón abierto: “Nunca había sentido algo así”.