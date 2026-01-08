Darío Cvitanich e Ivana Figueiras eligieron el verano de Punta del Este para irse de vacaciones con sus respectivas hijas. Al grupo ensamblado se unió la mamá del ex futbolista, quien compartió las salidas familiares.

Darío estuvo acompañado por sus hijas Lupe (13), Carmela (11) y Amelia (3), de su relación con Chechu Bonelli, mientras que Ivana viajó con Juana (17) y Suri (9).

Antes de trasladarse a Uruguay, la pareja eligió realizar a solas un viaje al sur argentino. Lejos de los escándalos de semanas atrás, Darío e Ivana se muestran enamorados y felices con sus familias ensambladas.

Las fotos de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras con sus hijas

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en Punta del Este. Fotos: RS Fotos

El inesperado reencuentro de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich volvieron a verse las caras. El motivo fue más fuerte que cualquier diferencia: la comunión de Carmela, su hija del medio, que celebró sus 10 años con un evento lleno de emoción.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli se reencontraron en la comunión de su hija Carmela (Foto: Instagram)

La separación de la pareja, tras 14 años juntos, fue un verdadero escándalo. Los rumores de infidelidad y las idas y vueltas en redes sociales mantuvieron a ambos en el centro de la escena. Mientras Chechu compartía su dolor, Cvitanich sorprendía con un nuevo romance junto a Ivana Figueiras.

Pero, después de la tormenta, la familia volvió a reunirse por un motivo especial. El sábado 13 de diciembre, la comunión de Carmela se transformó en el escenario del reencuentro. Ambos eligieron acompañar a su hija desde el rol de padres, dejando de lado las diferencias personales.