A once meses de separarse de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli habló por primera vez en profundidad sobre el fin de su matrimonio con el padre de sus hijas.

La modelo y conductora se sinceró en el stream de Telefe, junto a Nati Jota y Grego Rossello, y contó cómo transitó el proceso de duelo tras la ruptura.

Chechu Bonelli abrió su corazón sobre la separación de Darío Cvitanich (Stream de Telefe, MasterChef)

CHECHU BONELLI ABRIÓ SU CORAZÓN SOBRE LA SEPARACIÓN DE DARÍO CVITANICH

“Hoy me miro al espejo y digo: ‘estoy orgullosa de vos’”, comenzó diciendo Chechu, a casi un año de la separación. Con entereza, agregó: “Lo mediático fue horrible. Nunca pensé que nuestra separación iba a tomar tanta trascendencia”.

Sobre los 14 años que compartieron como pareja, Bonelli reflexionó: “Salió a la luz, pasó todo lo que pasó y traté de llamarme al silencio, que también es una respuesta. Quería sentirme preparada para poder hablar, antes me largaba a llorar”.

Luego, reveló el profundo impacto emocional que le causó el final de la relación: “Lo tengo que seguir trabajando. Siento que es como una mancha en mi historia. Vengo de una familia donde a mis papás los separó la muerte... No es lo mismo dejar que ser dejado: yo fui dejada. Fue durísimo. Siempre traté de pelearla”.

Chechu, mamá de Lupe, Carmela y Amelia, cerró con una frase que refleja su proceso de sanación y fortaleza: “Hoy me elijo todos los días y me abrazo en cada paso que doy”.

