A once meses de separarse de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli habló por primera vez en profundidad sobre el fin de su matrimonio con el padre de sus hijas.
La modelo y conductora se sinceró en el stream de Telefe, junto a Nati Jota y Grego Rossello, y contó cómo transitó el proceso de duelo tras la ruptura.
CHECHU BONELLI ABRIÓ SU CORAZÓN SOBRE LA SEPARACIÓN DE DARÍO CVITANICH
“Hoy me miro al espejo y digo: ‘estoy orgullosa de vos’”, comenzó diciendo Chechu, a casi un año de la separación. Con entereza, agregó: “Lo mediático fue horrible. Nunca pensé que nuestra separación iba a tomar tanta trascendencia”.
Sobre los 14 años que compartieron como pareja, Bonelli reflexionó: “Salió a la luz, pasó todo lo que pasó y traté de llamarme al silencio, que también es una respuesta. Quería sentirme preparada para poder hablar, antes me largaba a llorar”.
Luego, reveló el profundo impacto emocional que le causó el final de la relación: “Lo tengo que seguir trabajando. Siento que es como una mancha en mi historia. Vengo de una familia donde a mis papás los separó la muerte... No es lo mismo dejar que ser dejado: yo fui dejada. Fue durísimo. Siempre traté de pelearla”.
Chechu, mamá de Lupe, Carmela y Amelia, cerró con una frase que refleja su proceso de sanación y fortaleza: “Hoy me elijo todos los días y me abrazo en cada paso que doy”.
