A un mes de que Ivana Figueiras y Darío Cvitanich decidieran blanquear su relación, apenas dos meses después de que el exfutbolista se separara de Chechu Bonelli, su pareja durante 14 años y madre de sus tres hijas, la modelo rompió el silencio.

Las versiones de infidelidad, los rumores cruzados y las especulaciones sobre el origen del vínculo no tardaron en aparecer. Pero esta vez fue la propia Ivana quien, con un tono relajado y sincero, rompió el silencio frente a las cámaras de Intrusos: “La verdad es que estoy muy contenta con mi vida. Muy feliz”, afirmó, con una sonrisa.

Consultada sobre cómo conoció al exdelantero, Figueiras se explayó con piropos incluidos para el hombre que la enamoró: “Por amigos en común. Es muy obvio cómo me conquistó. Es hermoso. Es muy bueno y divino”, dijo, dejando entrever que la conexión fue inmediata.

Foto: Captura (América)

Ante la insistencia sobre si se trata de un noviazgo formal, Ivana se mostró prudente pero contundente: “No sé si la palabra ‘noviazgo’, pero todo re bien. Muy bien, muy feliz”.

La notera, picante, le recordó que en redes ya se dicen “te amo”, y la empresaria no pudo evitar reír: “Pero todo re bien, la verdad. Muy bien, muy feliz”, repitió, sin ocultar su complicidad con el exjugador.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Ivana reconoció que la exposición mediática le pesa: “Sí, la verdad que sí. Estuve en mis épocas muy expuesta, siempre por cosas externas. Parece que lo tengo que tratar con la psicóloga”, soltó, entre risas.

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich disfrutan de su primer viaje juntos por Europa tras confirmar su romance | Créditos: Instagram

También enfrentó las preguntas sobre si se sintió incómoda al ser señalada como “la tercera en discordia” tras la ruptura de Cvitanich y Bonelli: “Siempre molestan esas cosas, pero cuando uno está tranquilo con uno mismo, sabés cómo son las cosas. Estamos tranquilos, que fluya. No quiero meterme en ningún lío y no tengo nada en contra de nadie”.

Sobre las publicaciones de Chechu Bonelli, fue tajante: “No, por favor, no me pregunten de eso. No me quiero meter en ningún lío, nada. No tengo nada en contra de nadie, de verdad”.

Por último, al referirse a su primer viaje en pareja por Europa, la modelo fue clara y breve: “La pasamos increíble. Estuvo bárbaro”, cerró, feliz por esta nueva etapa en su vida.

Ivana Figueiras: “La verdad es que estoy muy contenta con mi vida. Muy feliz”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

DARÍO CVITANICH E IVANA FIGUEIRAS VIAJARON A EUROPA A MENOS DE UN MES DE BLANQUEAR SU ROMANCE

A menos de un mes de haber oficializado su relación, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras disfrutaron de un romántico viaje a Europa y dejaron pistas en las redes sociales que comprueban el gran presente sentimental que atraviesan.

Sin mostrarse juntos, pero en perfecta sintonía, ambos compartieron imágenes desde Ámsterdam, una ciudad con un significado especial para el exfutbolista, que vivió allí durante su paso por el Ajax. Las publicaciones, lejos de ser casuales, despertaron la curiosidad de sus seguidores, que no tardaron en notar las coincidencias.

En sus historias, Ivana compartió una postal sobre uno de los clásicos puentes que cruzan los canales, al atardecer, con un abrigo rosa, jeans y la mirada perdida en el horizonte. La acompañó con el tema Por mil noches, de Airbag, y una secuencia de corazones violetas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@figueirasivana) Por: Fabiana Lopez

Poco después, Cvitanich publicó su propia historia desde el reconocido restaurante Pasta e Basta, también en Ámsterdam. En la foto se lo ve distendido, rodeado de amigos y con una sonrisa amplia: “Qué lindo es verte siempre, amiga. Te adoro”, escribió junto a la etiqueta de María Cecilia Rognoni, la exjugadora de Las Leonas y campeona olímpica, con quien mantiene una amistad desde sus años en Holanda.

¡Están a full!