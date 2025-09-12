A 8 meses de ponerle punto final a su matrimonio con Chechu Bonelli, Darío Cvitanich habría regresado a la soltería con todo, antes de conocer a Ivana Figueiras y comenzar una relación seria.
Yanina Latorre aseguró que el exfutbolista tuvo un encuentro íntimo con Cande Lecce, pero reveló en nombre de la mujer en cuestión con un entretenido enigmático en Sálvese Quien Pueda.
CON QUÉ FAMOSA TUVO UN ENCUENTRO ÍNTIMO DARÍO CVITANICH TRAS SEPARARSE
“La conocemos por haber estado con parejas de famosas. Ahora es periodista, pero fue mediática. Últimamente trabaja como columnitas de Marina Calabró en la radio”, comenzó diciendo la conductora de SQP.
Y rápidamente le puso fin al misterio: “¿Sabén con quién salió Darío Cvitanich, una vez, y cuando vio que la chica había mandado un casting para Gran Hermano la ghosteo, le dijo chau? ¡Cande Lecce!”.
Más sobre este tema
La que sorprendió con su negativa reacción fue Majo Martino: “No, Darío, chau. Con Cande Lecce no”. Y Yanina le retrucó: “¿Vos querías salir con Darío?”. La panelista contestó: “No, pero chau”.
Más sobre este tema
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.