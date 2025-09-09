El silencio de Chechu Bonelli (40) en medio de su escandalosa separación de Darío Cvitanich (41) es sugestivo, y una vez blanqueado el romance del exfutbolista con Ivana Figueiras, ahora Yanina Latorre contó quién habría sido la verdadera tercera en discordia.

“Estoy detrás de una investigación”, anunció la conductora de SQP.

Entonces, ante el hermetismo lógico de los protagonistas dado que ambos trabajan en las señales deportivas de Disney, Yanina aclaró: “Hubo una tercera en discordia que no es Ivana”.

Ivana Figueiras. (Foto: @figueirasivana)

“Yo hablé con ella y me contó toda la historia”, enfatizó.

Quién sería la amante de Darío Cvitanich

“No es conocida. Es una chica muy linda que alguna vez tuvo algo...”, contó Latorre.

Aseguran que Chechu Bonelli estaría embarazada de su tercer hijo con Darío Cvitanich: "Ella lo confirmó en el trabajo"

“Es medio influencer, pero cuando me lo dijeron no la conocía”, admitió.

Entonces, Juli Argenta confirmó que “es muy del ambiente del fútbol”.

“Me contó que lo conoce desde Racing, que Darío Cvitanich le mandaba camisetas, pero no quedó muy contenta con él”, cerró Yanina Latorre con el agravante de que el exdelantero fue campeón con La Academia de la Liga en 2019 y del Trofeo de Campeones...