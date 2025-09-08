La noticia de la separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sorprendió al mundo del espectáculo y del deporte.

Tras más de una década juntos y una familia consolidada, la relación llegó a su fin y ahora salieron a la luz los detalles que habrían desencadenado la tensión entre ambos.

Según reveló Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, el exfutbolista fue quien confirmó públicamente la ruptura.

Sin embargo, lo habría hecho antes de hablar con sus hijas, lo que generó un profundo malestar en Bonelli. “Debería haber hablado primero con su familia”, explicó el periodista sobre la postura de la conductora.

Otro de los puntos que intensificaron la situación fue la aparición de una imagen de Cvitanich junto a Ivana Figueras, lo que despertó rumores de romance.

Este episodio, según contó Etchegoyen, no cayó nada bien en el entorno de Chechu, que habría expresado a su ex pareja: “No nos podés exponer y descuidar así”.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich. CREDITO: Instagram

UNA SEPARACIÓN CON HERIDAS ABIERTAS

Aunque Cvitanich y Bonelli intentan sobrellevar la ruptura en la intimidad, los trascendidos dejan ver que la conductora está dolida y enojada por cómo se dieron las cosas. Los motivos, sumados a las versiones de terceros, alimentan aún más el interés en torno a una pareja que fue referente durante años.