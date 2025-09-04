Chechu Bonelli se separó de Darío Cvitanich, la prensa intentó acercarse a ella tras los rumores de su ex con Ivana Figueiras y la modelo decidió guardar silencio.

Sin embargo, Karina Iavícoli contó en Intrusos la particupar manera en que enfrenta el dolor de la ruptura.

“Ella lo disimula, la conozco, Chechu está triste, se fue a tatuar los nombres de los hijos. Tal vez podría haber frenado y decir ‘estoy triste, me separé’”, dijo la panelista en el programa de América.

Foto: Captura (América)

Según revelaró Pepe Ochoa en LAM, la separacion se mantuvo en silencio hasta ahora, los primeros indicios surgieron en mayo y el desgaste de la convivencia y el paso del tiempo habrían sido factores clave.“Ella sigue súper enamorada, él no tanto. Por eso se fue de la casa”, detalló.

DARÍO CVITANICH CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE CHECHU BONELLI

Después de más de una década de amor,Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron. Juntos formaron una familia con tres hijas, el vínculo llegó a su fin y fue el propio exfutbolista quien confirmó la ruptura.

La noticia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su columna de Infobae, tras contactarse directamente con Cvitanich: “Tengo hoy una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno dentro de lo que implica una separación”.

Además, elogió públicamente a la madre de sus hijas: “Es una gran mujer y una gran mamá, eso no va a cambiar. No hay polémicas ni terceros en discordia”.

