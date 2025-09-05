La forma en que Cecilia Bonelli se escapó de los periodistas cuando fueron a preguntarle sobre su separación de Darío Cvitanich fue sugestiva, y en A la Tarde especularon con las profundas razones de su actitud.

“Qué hinchapelotas... No voy a hablar”, aclaró Chechu de movida ante las consultas del periodista.

Y su gesto se transfiguró en el instante en que indagaron si se había enterado por los medios que Cvitanich estaba en pareja con Ivana Figueiras, para luego enfatizar: “Estoy recontra bien”.

“El silencio es lo que me hace más mujer”, exclamó antes de refugiarse en su auto.

De ahí que al volver al piso se quedaron intrigados con la frase que lanzó.

El elocuente silencio de Chechu Bonelli

Hasta que Luis Bremer acotó que “cuando Chechu Bonelli vio las fotos de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras tomó conciencia de que no había marcha atrás”.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich tienen tres hijas. (Foto: instagram/chechubonelli)

“Ahí tomó conciencia que el divorcio venía”, y ahora la periodista deportiva no quiere hablar mal del padre de sus hijos, ni defenestrar en público a la empresaria.

Es que Darío Cvitanich se encargó de aclara al programa que hacía seis meses estaba roto el matrimonio con Chechu Bonelli, y que su romance con Ivana Figueiras lleva apenas dos.