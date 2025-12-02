Ángel de Brito opinó sin filtros sobre el escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, a casi un año de su separación, y en medio del revuelo que generó la reciente ruptura de Ivana Figueiras con el exfutbolista, luego de ser acusada de “tercera en discordia”.

Lo primero que hizo el conductor de LAM fue aclarar la información errónea que había dado sobre este inesperado culebrón, lo que indignó a Figueiras.

“Ivana salió enojadísima. Yo pensé que era Chechu la del video y me parecía una linda noticia contar que había vuelto con el marido y que paseaba con las hijas en el shopping”, dijo Ángel en una nota con Desayuno Americano.

Ángel de Brito, sin filtros sobre el escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich (América TV)

Y continuó: “Después de todo el escándalo, Ivana y Darío se separaron. Lo que le pasa a ella es que no quiere saber nada con el bolonqui que tiene Cvitanich con su exmujer, ni con todo lo mediático. Ella bajó el perfil hace mucho tiempo”.

Sobre la decisión de Bonelli de ventilar internas de su expareja, De Brito acotó, filoso: “Chechu querrá venganza, contar su parte de la historia. No estoy en la cabeza de Chechu Bonelli”.

ÁNGEL DE BRITO LETAL CON DARÍO CVITANICH: “ES CUADRADO”

Cuando el cronista de América le preguntó por la reacción de Cvitanich, quien cerró sus redes sociales por un breve tiempo, Ángel lo liquidó.

“Los jugadores son así, son medio cuadrados. ¿Para qué se metió a discutir por Instagram si no se va a bancar el vuelto? La gente lo salió a matar”, disparó el conductor, con contundencia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.