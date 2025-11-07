En medio de una emisión cargada de risas, chicanas y complicidad entre las panelistas, Ángel de Brito lanzó una bomba televisiva en pleno aire de LAM.

“Les cuento que en el 2026 vamos a seguir en América”, exclamó el conductor, generando la euforia inmediata de sus angelitas.

Con su habitual ironía, De Brito bromeó sobre los rumores y las versiones que suelen circular sobre el futuro del programa, y se adelantó con una aclaración que no pasó desapercibida: “Antes de que algún periodista sin códigos lo diga, lo voy a decir yo. 2026 y 2027 continuamos de 20 a 22 en América, como corresponde, que es nuestro horario”.

“Luchamos tanto por este horario y lo conseguimos. Y rendimos. Lo pidieron. No chocamos la Ferrari”, cerró De Brito, muy feliz por haber firmado su contrato por dos años más.

ÁNGEL DE BRITO BLANQUEÓ CÓMO SIGUE SU VÍNCULO CON YANINA LATORRE, QUE SE VA DE LAM

La noticia sobre la salida de Yanina Latorre de LAM sorprendió a todos. Después de más de una década al lado de Ángel de Brito, la panelista confirmó que se despedirá del ciclo a fin de año y no será parte del programa en 2026.

Fiel a su estilo, Yanina explicó los motivos de su decisión: tiene tres trabajos y los tiempos ya no le alcanzan. Además, señaló que como SQP (Sálvese Quien Pueda), el ciclo que conduce antes que LAM, suele llegar unos 20 minutos más tarde al programa de América, algo que —según sus propias palabras— “no le parece correcto”.

Tras el anuncio, comenzaron las especulaciones sobre el vínculo entre ambos, y Ángel decidió despejar cualquier duda durante una de sus clásicas “cajitas de preguntas” en Instagram.

“¿Cómo estás con Yanina?”, le consultó un seguidor. Y el periodista fue contundente con su respuesta: “En este momento, charlando como todos los días. En general, excelente. Somos amigos hace 15 años”, cerró, sin dejar lugar a las dudas.

¡Clarito!