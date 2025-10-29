Ángel de Brito opinó con contundencia del descargo que hizo Tini Stoessel durante su show de Futttura, luego de ser criticada por llorar en redes sociales tras la postergación de su primera fecha por el temporal.

El conductor de LAM, junto a Yanina Latorre y Mario Pergolini, fue algunos de los que consideró “desmedida” la reacción de la artista.

Tras las palabras de Tini, De Brito volvió a hablar del tema en su programa de streaming Ángel Responde por Bondi Live.

La picante respuesta de Ángel de Brito tras el descargo de Tini Stoessel por su llanto

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO DEL DESCARGO DE TINI EN FUTTTURA

“Tini hizo un descargo, pero no siento que sea para mí. Y si es para mí, está todo bien, es lo que piensa”, comenzó diciendo el conductor.

Y continuó a fondo: “A mí me parece que no la cuidan como artista al exponerse a llorar falsamente. No genuinamente, en una historia de Instagram".

“La gente que tiene problemas de salud mental no debiera exponerse; y si es el caso de Tini, peor, porque hay un marketing de los problemas de salud mental”, disparó Ángel.

En el mismo tono, Ángel de Brito continuó: “Todos tenemos problemas. Algunos eligen hacerlos públicos y lucrar con eso, y otros prefieren transitarlos en lo profesional. Eso fue lo que señalé. Disculpen si a alguien le molestó”.

ÁNGEL DE BRITO COMPARÓ A TINI CON LALI ESPÓSITO

Acto seguido, Ángel analizó la personalidad de la cantante y la comparó con Lali Espósito: “Tini está en el proceso de ser mujer, en algunos sentidos. Cortar con los padres, cortar con todo lo que le dijeron que haga”.

“Tini no es como la ven públicamente. Lali es mucho más parecida a como la ven en la vida real. Tini tiene ese personaje de etérea. La inventaron así, como de Disney y su vida no es Disney hace mucho tiempo”, agregó.

“Ella es talentosa, exitosa desde muy pequeña. Está buscando su propia personalidad como artista y la va a encontrando porque es mega talentosa, pero ya es una mujer de 28 años y no la admito como una nena de 12, llorando en una red social, porque llueve”, sentenció De Brito sosteniendo lo dicho y yendo por más.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.