Yanina Latorre reveló en vivo en su programa “SQP” los detalles del contrato de los bailarines de Tini Stoessel, luego de que Laura Ubfal afirmara que cobraban 200 mil pesos por show y que Lali Espósito pagaba el doble.

La conductora reveló que una fuente cercana le había hecho llegar el contrato de los bailarines de Futttura.

Las mejores fotos de Tini Stoessel en Futttura (Imágenes del Instagram @tinistoessel)

CUÁNTO COBRAN LOS BAILARINES DE TINI STOESSEL: EL CONTRATO

“Los bailarines cobran por todo el proceso. Es horrible decir lo que la gente gana, pero me veo obligada en defensa de Tini”, comenzó diciendo Yanina.

Y siguió leyendo el documento: “Los bailarines cobran por todo el proceso 8 millones de pesos. ¿Qué incluye? Dos meses de ensayo, de lunes a viernes de 10 a 18, más los ocho shows. Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzos para todos”.

Según la información, el acuerdo contempla las semanas de preparación, las presentaciones y las condiciones laborales del equipo.

“El show dura tres horas, Tini canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía, y los bailarines firmaron un contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”, agregó Latorre.

